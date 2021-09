Antonella Mosetti diffama Giulia De Lellis, ma poi ci ripensa: “Tagliate i pezzi, incitate all’odio, fate schifo” (Video e Foto)

In una recente live su Instagram Antonella Mosetti ha mosso delle accuse contro Giulia De Lellis. In particolare, ha detto di essere stata lei a renderla famosa per tutto quello che accadde durante la partecipazione sua e di sua figlia ad una precedente edizione del GF Vip.

Ad ogni modo, subito dopo aver pronunciato queste frasi, la showgirl è stata pesantemente attaccata dai fan dell’influencer. Per tale motivo, la donna ha deciso di fare un passo indietro e di spiegare meglio come siano andate le cose.

Le accuse di Antonella contro Giulia De Lellis

Antonella Mosetti è tornata all’attacco contro Giulia De Lellis. Dopo mesi di silenzio, la showgirl ha ripreso a far parlare di sé a seguito di una diretta pubblicata su Instagram. Nel corso di tale dialogo con i fan, qualcuno le ha chiesto di parlare di Giulia. Nel momento in cui è saltato fuori questo argomento, Antonella ha detto di non considerarla affatto in quanto è una ragazzina piccola e “poraccia”. Inoltre, la Mosetti si è arrogata il diritto di dire di essere stata lei a rendere famosa la De Lellis.

Secondo il suo punto di vista, infatti, se Giulia l’anno dopo ha partecipato al reality show di Canale 5 è solo perché lei l’ha resa famosa intervenendo nello scontro tra sua figlia Asia e l’influencer. L’ex di Andrea Damante, però, ha deciso di non intervenire minimamente sulla vicenda, sta di fatto che ha preferito lasciare che questo gossip fosse solo sulla bocca di fan ed haters e così è stato. (Continua dopo il video)

Il passo indietro della Mosetti

Dopo essersi espressa in questo modo contro Giulia De Lellis, infatti, Antonella Mosetti è stata presa d’assalto. La showgirl ha così deciso di replicare. La dama ha detto di essere stanca di essere sempre al centro di gossip, specie quando questi riguardano Giulia. Inoltre, se quest’ultima ha qualcosa da chiarire, la Mosetti è sempre aperta al dialogo. La protagonista dello sfogo, inoltre, ha accusato tutte le pagine di gossip che hanno trattato l’argomento di aver speculato sulla vicenda.

A suo avviso, infatti, in molti avrebbero tagliato dei pezzi della diretta e avrebbero extrapolato solamente cose di rilievo e utili per i propri comodi. Proprio per tale ragione, la donna ha detto di non essere più disposta a cadere in questo tranello e non replicherà più a tali gossip.