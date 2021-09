Oroscopo 1 settembre 2021: cambiamenti importanti per Acquario, Toro guardate avanti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 1 settembre i nati sotto il segno del Toro non devono guardarsi più alle spalle. I Sagittario sono in un momento di transizione, mentre gli Acquario devono prepararsi a delle novità.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Cercate di andarci piano in amore. Se avete dei progetti importanti è bene che valutiate attentamente se ne siete davvero sicuri prima di condividerli con il partner. Per quanto riguarda le faccende professionali, invece, siete un po’ titubanti.

Toro. Guardare al passato non vi servirà assolutamente a niente. Chi ha chiuso da poco una relazione farebbe bene a voltare pagina e a guardare avanti senza remore. Le stelle denotano un momento molto prolifero per quanto riguarda il lavoro.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 1 settembre denota una giornata di ripresa per voi. Questo è un momento di ripartenza, pertanto, fareste bene a mettervi in gioco. Non vi tirate indietro, mai. Se siete alla ricerca di un impiego, oppure volete fare un salto di qualità, questo è il momento buono.

Cancro. In amore potrete schiacciare sull’acceleratore. Questo è un momento alquanto gratificante sotto questo aspetto. Dal punto di vista professionale, invece, meglio non tirare troppo la corda. Se siete incerti su una decisione da prendere, forse vuol dire che la risposta ce l’avete già.

Leone. Talvolta vi affannate tanto per cercare di trovare la felicità lontano da voi. In certi casi, però, l’essenziale è davvero invisibile agli occhi e questo è proprio il vostro caso. Imparate ad apprezzare un po’ di più ciò che vi appartiene già invece di pensare continuamente a quello che non avete.

Vergine. Se siete stati delusi, forse è il caso di parlarne. Tenersi tutto dentro non servirà a niente. Se volete cominciare nuovi progetti lavorativi, è meglio aspettare le prossime settimane. Questa è ancora una fase di rodaggio.

Previsioni 1 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Finalmente stanno cominciando a sbloccarsi delle situazioni per quanto riguarda la sfera lavorativa. In amore siete piuttosto concentrati, forse troppo. Pensare troppo a ciò che si desidera e alla realizzazione dei propri sogni potrebbe allontanarvi dalla realtà.

Scorpione. Chi ha avuto di recente un problema in campo professionale, presto potrà risolverlo. Specie verso la metà del mese potreste trovarvi dinanzi delle novità molto interessanti. Per quanto riguarda l’ammore, invece, siete favoriti, quindi è il momento di osare.

Sagittario. Cercate di non scombussolare troppo i vostri equilibri. L’Oroscopo del giorno 1 settembre denota l’inizio di un momento molto importante per molti di voi. Ci saranno dei cambiamenti, pertanto, è meglio non compiere scelte azzardate.

Capricorno. Se le cose non stanno andando esattamente nel migliore dei modi dal punto di vista delle relazioni, forse è il caso di lasciarsi scivolare un po’ di più le cose addosso. In amore ci sono delle grandi sorprese, cercate di farvi trovare pronti.

Acquario. Buon momento per cominciare nuove relazioni. Questo è un periodo fertile e prolifero sotto tutti i punti di vista, pertanto, se volete incrementare i vostri incassi, allargare la famiglia o compiere passi importanti, ricordate che ora siete favoriti.

Pesci. I cambiamenti non saranno tollerati in modo sereno. In questo periodo sentite il bisogno della stabilità e vivere sulle montagne russe dei sentimenti non fa proprio per voi. Per questo potreste essere portati a chiudere una relazione.