Roberta Di Padua si è fidanzata? Lei spiazza tutti: “Forse ho trovato quello giusto” (VIDEO)

L’ex dama di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, potrebbe essersi fidanzata. La protagonista ha aperto il box delle domande su Instagram ed ha risposto ad alcune delle curiosità dei suoi followers.

Tra i quesiti maggiormente in voga c’è stato quello inerente la sua vita sentimentale. In molti, infatti, le hanno chiesto se ci sia un uomo nella sua vita. Ebbene, la risposta che ha dato la dama è stata spiazzante.

Roberta serena e rilassata sui social

Roberta Di Padua è appena rientrata dalle sue vacanze e, a quanto pare, potrebbe essersi fidanzata. Queste settimane di ferie potrebbero averle portato anche un bel compagno? In molti hanno notato che la donna è insolitamente rilassata e tranquilla sui social. Negli ultimi tempi era stata molto più agitata e nervosa, proprio a causa di tutto quello che era successo nella sua vita sentimentale. Ad ogni modo, nell’ultimo periodo le cose sembrano essere abbastanza cambiate.

Proprio per tale ragione, numerosi utenti hanno cominciato a credere che il motivo di tutta questa serenità risieda nel fatto che Roberta abbia trovato un nuovo amore. Ebbene, dopo l’ennesima domanda su questo argomento, la diretta interessata ha deciso di rispondere. Nel video in questione, l’ex di Riccardo è stata piuttosto allusiva e misteriosa. In particolare ha detto di essere davvero molto serena.

La Di Padua si è fidanzata? La risposta

In seguito ha aggiunto che, forse, il motivo di tanta tranquillità risiede proprio nel fatto che sia, finalmente, riuscita a trovare quello giusto. Gli occhi languidi e lo sguardo ammiccante hanno, dunque, solleticato la curiosità di molti utenti del web. Nella vita di Roberta Di Padua, quindi, potrebbe esserci davvero un nuovo fidanzato. Nelle altre Instagram Stories, però, la dama ha sdrammatizzato la questione dicendo di essere una persona troppo esigente.

Proprio per tale motivo, nel momento in cui intraprende una relazione, finisce sempre per complicare le cose spingendo gli uomini a lasciarla. Il tono adoperato, però, è sembrato parecchio ironico e ammiccante, pertanto, c’è chi ritiene che la protagonista stia davvero nascondendo qualcosa. Tra le altre domande poi, c’è anche chi è andato sul piccante e le ha chiesto esplicitamente se abbia avuto rapporti intimi durante queste vacanze estive. A tale domanda, chiaramente, la dama ha preferito non rispondere ed ha lasciato i più maliziosi con il dubbio.