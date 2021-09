Altro ex volto di Temptation Island chiede 500 euro per una sponsorizzazione: ecco di chi si tratta (FOTO)

In queste ore, gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno pubblicato dei contenuti su Instagram in cui si sono scagliati contro un ex volto di Temptation Island, il quale chiede 500 euro per fare una sponsorizzazione. Si tratta della seconda segnalazione nell’ultimo periodo in cui si parla della vicenda.

Stavolta, però, la Marzano ha deciso di fare nomi e cognomi in modo che il pubblico possa capire la vera natura di certi soggetti. Scopriamo, dunque, nel dettaglio, chi è il protagonista di questo gossip.

Chi ha chiesto 500 euro per una sponsorizzazione

Stando a quanto emerso dai social, pare proprio che un altro ex volto di Temptation Island chieda cifre esorbitanti per una sponsorizzazione, in particolar modo, 500 euro. Deianira e Amedeo hanno pubblicato lo screen contenete una conversazione intercorsa tra il soggetto in questione e un’azienda che avrebbe avuto piacere a pubblicizzare i suoi prodotti. L’ex volto del programma Mediaset ha chiesto esplicitamente 500 euro per mostrare in una singola storia un determinato prodotto.

Nel caso in cui la collaborazione andasse per le lunghe, invece, le due parti si sarebbero potute accordare per dare luogo ad una sorta di pacchetti. Venza ha preferito non mostrare il nome del diretto interessato, mentre la Marzano ha scelto di giocare a carte scoperte. La dama, infatti, ha pubblicato il nome dell’autore di questo messaggio e, indovinate un po’ di chi si tratta? Di Alessandro Autera. (Continua dopo la foto)

Bufera sull’ex volto di Temptation Island

I due influencer hanno preso di mira il giovane anche in precedenti occasioni. Nello specifico, pare che entrambi non credano assolutamente alla storia d’amore nata con la tentatrice Carlotta. Secondo il loro punto di vista, infatti, i due si sarebbero accordati semplicemente per far parlare un po’ più di sé e, magari, per essere ospitati a Uomini e Donne. Se questo era il loro intento, però, almeno per il momento non ci stanno riuscendo.

Maria De Filippi, infatti, ha preferito non dare affatto visibilità agli ex protagonisti del reality show. Ad ogni modo, Alessandro non è l’unico ex concorrente di Temptation Island a chiedere 500 euro per una sponsorizzazione. Un po’ di giorni fa, infatti, era stato pubblicato lo screen di un’altra conversazione e, in questo caso, il soggetto chiedeva oltre 1000 euro. Insomma, in molti pare si sentano famosi una volta varcata la soglia di un programma tv.