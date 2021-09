Temptation Island, Alessandro Autera mostra la sua casa lussuosa e si pavoneggia: “Giardino, Jacuzzi” (VIDEO)

Poche ore fa, sul profilo di Alessandro Autera, ex volto di Temptation Island, sono stati pubblicati dei video in cui è ripresa la lussuosa casa nella quale il giovane abita. Il ragazzo ha deciso di far vedere ai fan la sua villa per dimostrare a tutti di essere benestante e di non avere bisogno della pubblicità sui social.

Nel corso dei vari video, che sono stati resi pubblici tra le Instagram Stories, il giovane si è vantato dei suoi averi e lo ha fatto anche in modo piuttosto irriverente. Il suo atteggiamento, di conseguenza, non ha fatto altro che alterare ulteriormente quelli che lo criticavano.

Il video della casa lussuosa di Alessandro Autera

In questi giorni, gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno preso di mira l’ex concorrente di Temptation Island, Alessandro. Nello specifico, il giovane aveva dichiarato di dover vendere la sua auto e i due influencer avevano fatto ironia sulla vicenda. In particolare, avevano alluso al fatto che, non avendo avuto successo dopo il reality show, al giovane non fosse rimasto altro che vendere la macchina per racimolare un po’ di soldi.

Dopo simili allusioni, però, il ragazzo ha deciso di replicare nel suo stile. A tal proposito, Alessandro Autera ha pubblicato dei video in cui ha inquadrato la sua casa lussuosa partendo dal giardino. Dinanzi tali immagini ha ironizzato dicendo di diversi scusare con i fan a causa degli spazi troppo piccoli. Successivamente, poi, è passato all’interno dell’appartamento ed ha continuato a comportarsi in modo piuttosto presuntuoso. (Continua dopo il video)

Perché il giovane ha mostrato il suo appartamento

Nel dettaglio, ha mostrato il suo salotto, caratterizzato da ampi spazi, arredamento moderno e divano abbastanza ampio a centro stanza. Tutta la casa è finemente ristrutturata in modo innovativo e pulito. In seguito, poi, Alessandro Autera ha mostrato l’ultimo pezzo della sua lussuosa casa, ovvero, il bagno. A tal proposito, si è avvicinato alla vasca idromassaggio, nello specifico una Jacuzzi, ed ha spiegato il motivo del suo video.

il giovane ha detto di essere stato spinto a mostrare la sua villa sui social per dimostrare agli influencer che lo hanno tanto criticato in questi giorni che lui conduce uno stile di vita piuttosto agiato. Se sta per vendere la sua auto, infatti, è semplicemente perché ha intenzione di acquistarne una molto più nuova e costosa.