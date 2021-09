GF Vip, Sonia Bruganelli non sopporta Adriana Volpe: “Zuffa al servizio fotografico”

Baruffa tra Bruganelli e Volpe durante un servizio fotografico

Dopo le voci circolate gli scorsi giorni, sembra proprio che tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non scorre buon sangue. Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6 non si sopporterebbero per nulla.

Quello che in un primo momento sembrava soltanto una strategia di comunicazione per creare un interesse sulla new entry nel reality show di Canale 5, ora si è trasformato in realtà. A svelare il tutto ci ha pensato Davide Maggio che su Twitter ha segnalato una piccola lite durante il servizio fotografico realizzato per il nuovo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni.

Lo scoop di Davide Maggio e Dagospia

Attraverso il profilo Twitter di Davide Maggio si legge: “Sonia non sopporta la Volpe. Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto, fisico soprattutto, con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega”.

A parlare del rapporto in bilico fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli era stato qualche settimana fa pure il portale Dagospia. “Le punzecchiature sui social, già segnalate da Dagospia, non sono sfuggite a molti. Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non andrebbero proprio d’amore e d’accordo, ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori. Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata da Chi, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?”, si legge a sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

Le dichiarazioni di Signorini e le prime concorrenti

Successivamente anche il conduttore del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini ha detto: “Andare d’accordo? Ne dubito. Le ho portate a cena insieme a Roma e ho visto come interagiscono: Adriana è rassicurante, accogliente; Sonia disincantata e cinica il giusto. Credo che ci sarà un’atmosfera abbastanza elettrica in studio”.

Nel frattempo sono state rese note le prime cinque concorrenti ufficiali del reality show di Canale 5. Nella casa di Cinecittà entreranno: Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico e Manila Nazzaro.