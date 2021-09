UeD anticipazioni, nuovo amore per Ida Platano? Gianni e Tina perdono la pazienza

Ida Platano avrebbe perso la testa per un cavaliere

Il 31 agosto c’è stata una nuova registrazione di Uomini e donne. Le anticipazioni ci fanno sapere che per adesso, per quanto riguarda il trono classico non ci sarebbero grandi novità, cosa ben diversa invece per il trono over.

Nicole, Roberta, Joele e Matteo si stanno ancora ambientando nel programma, anche se qualcosina inizia a muoversi già. Gli spoiler hanno fatto sapere che Nicole è uscita con un ragazzo di nome Ciprian. Roberta, invece, ha chattato con un corteggiatore.

Joele e Matteo infine sono usciti con la stessa corteggiatrice. Il vero colpo di scena però riguarda una dama, ovvero Ida Platano che pare abbia già un forte interesse per un cavaliere. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. (Continua dopo il post)

Ued anticipazioni: scontri tra Tina, Gianni, Armando e Gemma

Le anticipazioni di Ued, circolate in rete, ci fanno sapere che la puntata registrata di certo non è stato noiosa. Lo sanno bene i due opinionisti Tina e Gianni che pare già si sono scontrati con Armando Incarnato e Gemma Galgani.

Nulla di nuovo, visto che sono anni ormai che litigano in studio. Anche tra la Galgani e la Cipollari non sono mancati i siparietti e in tutto ciò Biagio non è rimasto a guardare.

Ida Platano colpita da un cavaliere

Dopo il grande ritorno dello scorso anno di Ida Platano, la dama anche per questa stagione ha deciso di partecipare e mettersi in gioco. La vecchia relazione con Riccardo Guarnieri (per ora assente) l’ha molto segnata, ma a distanza di temo si è detta pronta a innamorarsi.

Stando agli spoiler, durante la registrazione, avvenuta ieri 31 agosto, per lei è arrivata una splendida notizia. Ida, infatti, sembra sia rimasta molto colpita da un corteggiatore arrivato nel parterre nella scorsa puntata.

Per ora, non si hanno molte notizie a riguardo ma possiamo dire che la giovane mamma di Brescia è molto presa dall’uomo. Sarà la volta buona? Riuscirà la Platano a trovare la sua anima gemella? Al momento non ci resta altro che aspettare.