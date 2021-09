Grande Fratello Vip 6, svelate altre nuove concorrenti ufficiali: ora sono in sette (FOTO)

Quota sette le concorrenti del GF Vip 6

In queste ultime ore in tv gira a rotazione il promo della nuova edizione del Grande Fratello Vip annunciando che prenderà il va ufficialmente lunedì 13 settembre 2021 in prime time su Canale 5. Ora sono salite a sette le concorrenti della sesta stagione del reality show condotto da Alfonso Signorini e al momento sono tutte donne.

Dunque, dopo la cantante lirica Katia Ricciarelli e l’ex tronista Sophie Codegoni, svelate in anticipo dal magazine Chi ed il terzetto formato da Raffaella Fico, Soleil Sorge e Manila Nazzaro, recentemente sono stati resi noti altri due nomi. A renderli noti è stato il portale web di Davide Maggio.

Miriana Trevisan nuova concorrente del GF Vip 6

Il primo nome vip spoilerato da Davide Maggio è quello di Miriana Trevisan, che in queste settimane si è parlato molto di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip 6 ma ancora non c’era l’ufficialità.

“Miriana Trevisan, 48 anni, arriverà al GF Vip dopo l’esperienza come concorrente dell’Isola dei Famosi vissuta nel 2007. L’ex showgirl, che debuttò con Non è la Rai ma fu anche velina di Striscia la Notizia e valletta di Mike Bongiorno, tornerà così nella casa di Cinecittà dove già, nel gennaio 2020, entrò come guest per incontrare l’allora concorrente Pago, suo ex marito. Stavolta, però, la sua permanenza non sarà estemporanea”, si legge sul blog. (Continua dopo la foto)

Tre sorelle etiopi al Grande Fratello Vip 6

Mentre il secondo nome, a dire il vero si tratta di un trio che concorre come unico concorrente, ed è formato dalle sorelle Hailé Selassié. Queste ultime sono discendenti della dinastia dell’ultimo Imperatore di Etiopia. Loro si chiamano Jessica, Lucrezia e Clarissa.

A queste, a quanto pare dovrebbero aggiungersi anche Jo Squillo, Nicola Pisu che è il figlio di Patrizia Mirigliani organizzatrice di Missi Italia, Carmen Russo, Manuel Bortuzzo e Giucas Casella. Quindi al momento le concorrenti ufficiali del GF Vip 6 sono: Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Raffaella Fico.