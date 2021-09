Amici 21, l’appello della Celentano: “Perché non prendere Todaro?”. La reazione di Maria De Filippi (FOTO)

L’appello di Alessandra Celentano alla De Filippi

Attraverso il suo account Twitter, Alessandra Celentano ha fatto uno strano appello a Maria De Filippi. In pratica, la storica professoressa di ballo ha chiesto a gran voce di assumere per la 21esima edizione di Amici, Raimondo Todaro come insegnante di danza.

“Ho letto quest’estate l’intervista di Raimondo Todaro su Oggi. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché “la danza è una” e forse lo capirebbe Maria perché non prenderlo?”, ha scritto la nipote del Molleggiato. (Continua dopo il post)

Ho letto quest’estate l’intervista di @Raimondo_Todaro su @OGGI_online. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché “la danza è una” e forse lo capirebbe 😀 Maria perché non prenderlo? @AmiciUfficiale #Amici21 — Alessandra Celentano (@Ale_Celentano) August 31, 2021

La replica di Maria De Filippi

Una richiesta bizzarra, quella fatta da Alessandra Celentano su Twitter, a cui Maria De Filippi ha replicato pubblicando il post sul profilo Instagram di Amici. La professionista pavese non avendo suoi canali social, di tanto in tanto per comunicare virtualmente col suo pubblico utilizza quelli delle trasmissioni che conduce o produce. Ad esempio, qualche mese fa ha fatto la stessa cosa per la prematura morte dell’ex allievo Michele Merlo. (Continua dopo la foto)

Raimondo Todaro parla di Amici di Maria De Filippi

Qualche settimana fa Raimondo Todaro al magazine Oggi aveva detto la sua sul talent show Amici. “Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse. Quello è un programma che seguo da sempre, la madre di mia figlia lavora lì, sarei un pazzo a non essere lusingato all’idea di poterci lavorare. Lavorare con i giovani è stimolante ed ho sempre ammirato Maria De Filippi“, ha detto l’ex ballerino di Ballando con le Stelle.

Quindi non c’è stata nessuna trattative? C’è da sottolineare che Lorella Cuccarini da prof di ballo è passata a quella di canto lasciando così scoperto il ruolo di professore di danza ed il nome di Raimondo Todaro rimane quello più accreditato.