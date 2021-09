“Neanche una telefonata”, Eleonora Giorgi sta per diventare nonna: lo sfogo contro l’ex Ciavarro

Eleonora Giorgi arrabbiata con l’ex Massimo Ciavarro

La scorsa settimana Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno annunciato sui social che molto presto diventeranno genitori. Una notizia che nel giro di poco tempo ha fatto il giro del web. Nel frattempo, Eleonora Giorgi è felicissima dato che sta per diventare nonna. Tuttavia, in una recente intervista concessa al periodico Di Più, l’attrice ed ex gieffina ha ammesso di essere molto arrabbiata con l’ex marito Massimo Ciavarro. Il motivo?

“Dopo aver avuto questa splendida notizia non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni…Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo”, ha dichiarato la donna. Almeno per il momento l’ex coniuge non ha replicato rimanendo in silenzio. Lo farà nei prossimi giorni?

Eleonora Giorgi felicissima perché diventerà nonna

Nel frattempo, Eleonora Giorgi è al settimo cielo e al settimanale Di Più ha detto: “Non sto nella pelle dall’emozione. Impazzirei se la chiamassero Eleonora come me”. Ad oggi non si conosce ancora il sesso del nascituro.

La relazione sentimentale tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sta andando avanti senza alcun intoppo, si tratta di un amore nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4. I due innamorati, che sulla copertina del magazine Gente ha parlato del loro sentimento, sta vivendo un momento magico.

La seconda gravidanza di Clizia Incorvaia

Per l’influencer Clizia Incorvaia si tratta della seconda gravidanza dopo Nina, nata dal matrimonio con Francesco Sarcina, leader del gruppo Le Vibrazioni. L’ex gieffina ha sempre detto di voler ripetere l’esperienza della maternità, nonostante l’età non sia più una ragazzina.

La compagna di Paolo Ciavarro non si è lasciata spaventare dal tempo e sta vivendo la gravidanza con grande slancio, anche con tutte le difficoltà che ne conseguono: “Ho un po’ di stanchezza. I gusti cambiano, alcune cose che mi piacevano molto ora non mi vanno affatto”.