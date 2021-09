Oroscopo 2 settembre 2021: novità per Pesci, Scorpione pensate di più a voi

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 2 settembre i Pesci non dovrebbero più rimuginare sui propri errori. I Bilancia devono essere cauti e gli Scorpione devono pensare un po’ di più a sé.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Affrontate di petto le situazioni. Questo non è il momento di fermarsi e di temporeggiare. Se siete indecisi su qualcosa, cercate di lasciarvi consigliare da una persona cara. Dal punto di vista delle relazioni, invece, non tirate troppo la corda.

Toro. Le discussioni vi mettono sempre di cattivo umore. Caratterialmente siete persone che tendono ad infervorarsi in poco tempo ma, con la stessa rapidità, mettono da parte l’orgoglio e guardano avanti. Le persone che vi circondano, però, potrebbero non pensarla come voi.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 2 settembre vi invitano a gestire con maggiore calma e attenzione alcune questioni. Se avete appena cominciato una nuova attività, forse è il caso di guardare attentamente i pro e i contro.

Cancro. In amore siete fortunati. Questo è il momento giusto per fare delle nuove conoscenze e per cimentarvi nelle relazioni a tempo pieno. Anche in campo professionale sono in arrivo delle novità, solo che è importante cedere a qualche compromesso.

Leone. Giornata di alti e bassi dal punto di vista dei sentimenti. In questo periodo vi sentite un po’ sulle montagne russe del cuore e questo potrebbe rendervi particolarmente nervosi. Mettete da parte il rancore e guardate alla vita in modo più ottimistico.

Vergine. I rapporti di coppia potrebbero essere messi a dura prova in questo periodo. Se non sapete esattamente in che direzione andare, è il caso di fermarsi. Le amicizie vanno e vengono, ma solo quelle davvero importanti sono in grado di rimanere per sempre.

Previsioni 2 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è il momento di affrontare le vostre responsabilità. Se in questi giorni siete stati un po’ distratti e assenti e non avete adempiuto correttamente ai vostri doveri, forse è il caso di rimediare. Dal punto di vista delle relazioni, invece, buone novelle in arrivo.

Scorpione. L’Oroscopo del giorno 2 settembre esorta i nati sotto questo segno a prendersi un po’ di tempo per sé. In questo periodo state pensando un po’ troppo agli altri e meno a voi stessi. Questo potrebbe generare frustrazione, quindi, cercate di rimediare.

Sagittario. Giornata piena di risvolti. In questo periodo potreste trovarvi a vivere dei momenti piuttosto altalenanti. Le vostre emozioni sono contraddittorie, pertanto, non è consigliato prendere decisioni importanti. In amore siete più sereni.

Capricorno. Il lavoro impiegherà la maggior parte del vostro tempo. Evitate di essere troppo severi con voi stessi. Talvolta tendete ad essere troppo critici e questo potrebbe condurvi verso una carenza di autostima. Non lasciate a nessuno il diritto di prevaricare su di voi.

Acquario. Le stelle sono favorevoli per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono dei cambiamenti in arrivo che potrebbero generare molta soddisfazione. Sul fronte dei sentimenti, invece, meglio essere cauti e non creare polemiche.

Pesci. Buon momento per darsi da fare in nuove avventure. Dopo tanti alti e bassi, finalmente, è giunto il momento di gettarsi il passato alle spalle. Evitate di rimuginare sui vostri errori. Ormai, non ha più senso piangere sul latte versato.