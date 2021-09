Samantha Curcio attacca Sophie Codegoni: “Non ha argomenti, non prendete esempio” (VIDEO)

Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, ha sferrato un attacco a Sophie Codegoni, anche lei ex volto del talk show di Maria De Filippi. Tutto è nato nel momento in cui alcuni utenti hanno chiesto alla Curcio di spiegare cosa pensasse del fatto che la sua ex collega fosse stata scelta per partecipare al GF VIP.

Ebbene, come sempre, la dama non ha avuto peli sulla lingua ed ha detto tutto quello che pensa sulla questione. Scopriamo tutto ciò che ha rivelato nel dettaglio.

Le parole di Samantha contro Sophie

In queste ore, Samantha Curcio ha registrato delle Instagram Stories nelle quali si è scagliata contro Sophie Codegoni. I fan le hanno chiesto di manifestare il suo pensiero sulla dama e lei ci è andata giù in modo piuttosto pesante. Nel dettaglio, ha detto di non capire cosa ci abbiano visto gli autori nella diciannovenne per sceglierla come concorrente di un reality show così in voga. Successivamente, poi, ha detto che non reputa la ragazza dotata di una personalità così eccelsa.

Non crede che spicchi per chi sa quale motivo, proprio per questo, non la reputa affatto un personaggio da seguire ed imitare. Inoltre, la Curcio ha detto di non aver affatto apprezzato alcune dichiarazioni fatte da Sophie proprio a un passo dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Nello specifico, il fulcro dell’argomento riguarda le recenti dichiarazioni fatte su Matteo.

La Codegoni muta, le altre confessioni della Curcio

Nel corso del suo sfogo su Instagram, infatti, Samantha Curcio ha detto che, a suo avviso, Sophie Codegoni abbia sbagliato a tirare nuovamente in ballo l’ex corteggiatore dopo ben 8 mesi. Se avesse avuto qualcosa da dire in merito, infatti, avrebbe potuto farlo a suo tempo e non dopo tutti questi mesi. Inoltre, dire che avrebbe rivelato cose durante la sua permanenza nella cassa del GF Vip appare come una scelta piuttosto strategica.

Insomma, la dama ci è andata giù in modo piuttosto pesante ma, almeno per il momento, Sophie non ha replicato. Durante il botta e risposta, poi, l’ex di Alessio ha anche rivelato che avrebbe molto piacere a cimentarsi nell’avventura del GF Vip. Nel caso in cui gli autori dovessero pensare a lei, dunque, sarebbe assolutamente disposta a cimentarsi in questa nuova avventura. Accadrà mai? Vedremo.