Rosalinda Cannavò, decisione estrema a soli 28 anni: “Vedo il mio corpo cambiare”

Rosalinda Cannavò e l’attacco degli haters sul suo corpo

Sembra che il corpo di Rosalinda Cannavò è un argomento in voga in rete e sui vari social network. Sembrerà assurdo, ma l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello da mesi è oggetto di critiche e pettegolezzi sul suo aspetto fisico.

La fidanzata di Andrea Zenga, bellissima, è diventata paladina della body positivity ed è costretta, quasi tutti i giorni a fare i conti con i leoni da tastiera che non fanno altro che umiliarla pubblicamente.

Ad esempio, il suo account Instagram è diventato una valvola di sfogo dell’attrice che deve fare i conti con questi attacchi gratuiti. Tra le ultime riflessioni, Adua Del Vesco ha deciso di rendere nota una vicenda molto intima, ovvero il rapporto con la maternità. “Da un po’ di tempo sono in paranoia su questa cosa nel senso che il tempo passa e vedo il mio corpo cambiare. Accetto tutti i cambiamenti fisici anche se è normale essere un po’ stravolti”, ha fatto sapere la bella siciliana.

L’ex gieffina si sfoga su Instagram

Sempre su Instagram, Rosalinda Cannavò ha continuato il suo sfogo così: “La cosa che più mi fa paura non è invecchiare fisicamente a livello estetico, ma che questo in futuro possa intralciare la mia voglia di diventare madre, di creare una famiglia”.

Attraverso delle Stories su IG l’ex gieffina messinese ha continuato in questo modo: “In realtà è da un po’ di anni che pensavo a questa cosa perché già avevo previsto che non sarei diventata mamma ad una età molto giovane e volevo preservare questo momento di alta fertilità anche in futuro per facilitare il tutto. E secondo me è una buona cosa”.

Rosalinda Cannavò svela la sua intenzione di congelare i suoi ovuli

Dunque, subito dopo Rosalinda Cannavò su Instagram ha fatto un annuncio inatteso che ha letteralmente spiazzato tutti coloro che la seguono sul noto social network. “Sono andata a cercare online un posto che mi permetta di congelare gli ovuli”.

I seguaci della 28enne siciliana sono rimasti sconvolti, immaginando che questa decisione sia il prologo a una maternità. “Vi prego, parlando di congelazione degli ovuli significa che attualmente non sono incinta. Non fate supposizioni basate sul nulla”, ha messo in chiaro la fidanzata di Andrea Zenga.