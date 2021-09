Barbara D’Urso confessa: “Lo farò per la prima volta dopo 14 anni”

Barbara D’Urso libera la domenica pomeriggio dopo ben 14 anni

Da lunedì 6 settembre 2021 dopo una lunga pausa estiva Barbara D’Urso è pronta a tornare sul piccolo schermo. In questa nuova stagione televisiva, però, Carmelita sarà meno presente in tv. Infatti, dopo la cancellazione di Domenica Live e Live Non è la D’Urso, la 64enne napoletana sarà solo alla guida di Pomeriggio Cinque, in una veste rinnovata e ridimensionata.

Nel nuovo numero del magazine DiPiù Tv è contenuta una lunga intervista a Lady Cologno è tornata a parlare della chiusura del rotocalco domenicale di Canale 5. “Per la prima volta dopo quattordici anni avrò i weekend liberi e potrò pensare a me”, ha fatto sapere la donna. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato l’artista del Biscione.

La conduttrice napoletana parla del suo corteggiatore

Ma lo sfogo di Barbara D’Urso non è terminato qui. Infatti, sempre nella medesima intervista per il settimanale DiPiù Tv Carmelita è continuato così: “C’è una persona speciale nella mia vita a cui ho dato il permesso di corteggiarmi. E’ un corteggiatore ‘in prova’ perché in amore ho dato tanto e ora voglio dare prima tantissimo amore a me stessa”.

La professionista Mediaset non ha fatto nessun nome, ma i gossip delle ultime settimane la vedono legata sentimentalmente ad un assicuratore (Francesco Zengrillo) conosciuto qualche mese fa.

Barbara D’Urso condurrà prossimamente un format di intrattenimento

Intervistata dal noto periodico DiPiù Tv, Barbara D’Urso ha continuato in questo modo: “Di un uomo mi attrae subito la bellezza fisica, poi deve essere intrigante, veloce di testa e deve applicarsi per farmi ridere”. Sui suoi nuovi impegni sul piccolo schermo nelle dichiarazioni riportate sulla rivista citata prima si parla di una nuova trasmissione televisiva di intrattenimento che sarebbe in fase di maturazione.

Di conseguenza, il pubblico della rete ammiraglia Mediaset potrebbe vedere in prime time nel primi mesi del 2022. Si tratterà de La Talpa o Lo Show dei Record? A quanto pare sembra proprio di no.