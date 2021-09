Amedeo Goria beccato con l’amica della figlia Guenda: è finita con la fidanzata Vera?

Amedeo Goria si è lasciato con Vera? Il rumor

Per caso Amedeo Goria e la giovane fidanzata Vera si sono lasciati? Calo un velo di mistero sulla coppia. Tuttavia, nelle ultime ore è stata sganciata una notizia bomba che riguarda il giornalista sportivo. Allo spettacolo di Guenda Goria che si teneva a a Todi, in prima fila c’era il padre.

Ma senza la giovane compagna. “Era con un’amica”, ha tuonato Mirko Gancitano, il fidanzato dell’ex gieffina in collegamento zoom a Trends&Celebrities su RTL102.5 News. Ricordiamo che l’ex marito di Maria Teresa Ruta dovrebbe essere uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Il giornalista pizzicato con l’amica della figlia

Ma quella di Mirko Gancitano, intervenuto in diretta su RTL102.5 News, sembra essere una grossa gaffe. Infatti, la fidanzata Guenda Goria ha provato in tutti i modi di sistemare il tiro dicendo: “E’ solo una mia amica”. La risposta dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, però, non ha convinto nessuno.

E la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha fatto sapere: “Si chiama Francesca, ha 40 anni”. L’identikit della misteriosa ragazza sembra chiaro, di chi si tratta? Per il momento non si hanno altre informazioni in tal senso. Davvero l’ex giornalista di Rai Sport ha chiuso la storia con Vera?

Guenda Goria e Mirko Gancitano vogliono sposarsi

È pensare che Amedeo Goria e Vera sembrano formare una coppia perfetta nonostante l’enorme differenza d’età. La figlia Guenda, sempre in super compagnia del suo fidanzato Mirko Gancitano, non aggiunge altro RTL 102.5 News. Il rumor, però, in pochissimo tempo è diventata virale insieme ad un’altra notizia: il matrimonio tra Guenda e Mirko.

“Ci amiamo e ci sposeremo”, ha fatto sapere il regista siciliano. Non si conosce per il momento la data e neppure la location della cerimonia nuziale. “Siamo insieme e stiamo molto bene”, ha rivelato l’ex gieffina a Trends&Celebrites. “Ma voglio la proposta in vecchio stile con l’anello”, ha concluso la figlia di Maria Teresa Ruta.