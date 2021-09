Rosa Perrotta, problemi con la gravidanza: “Non sto bene, ho ripreso a vomitare, farò delle analisi” (VIDEO)

In queste ore, Rosa Perrotta ha fatto un po’ preoccupare i suoi fan in quanto ha annunciato di avere dei problemi con la gravidanza. In particolar modo, la dama ha detto di non essere stata affatto bene negli ultimi giorni.

Per tale ragione, ha rivelato di sentire la necessità di effettuare delle analisi per capire come sia il quadro clinico generale. Scopriamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

I problemi in gravidanza di Rosa Perrotta

Come tutti i fan sapranno, Rosa Perrotta è incinta, ma durante la gravidanza le sono accaduti diversi problemi. Specie nell’ultimo periodo, precisamente da una settimana a questa parte, la protagonista ha svelato di non essere stata affatto bene. Soprattutto la mattina, infatti, ha dei cali di pressione piuttosto significativi. Per questo dovrà tenere sotto controllo la situazione onde evitare spiacevoli inconvenienti. In seguito, poi, la protagonista ha detto di avere anche ripreso a vomitare.

Le nausee si erano fermate da diversi mesi, mentre adesso che è entrata negli ultimi tempi, sta cominciando a stare di nuovo piuttosto male. Molto presto, dunque, si sottoporrà a dei controlli di routine per assicurarsi che tutto stia procedendo per il verso giusto. Ad ogni modo, ad incidere negativamente sul suo stato interessante è anche il trasloco nel quale si sta cimentando. (Continua dopo il video)

Gli esami e la voglia di andare al Festival di Venezia

Di recente, infatti, Rosa e Pietro si sono trasferiti, pertanto, sono alle prese con l’arrivo dei mobili, la sistemazione delle loro cose e tutto ciò che implica un trasloco a tutti gli effetti. Forse anche questa condizione di stress sta contribuendo a fomentare i problemi alla gravidanza di Rosa Perrotta. Ad ogni modo, la dama è sembrata abbastanza tranquilla, sta di fatto che ha ammesso che, se gli esami dovessero essere buoni, andrà anche al Festival del cinema di Venezia.

La protagonista, infatti, ha intavolato questo argomento proprio perché un utente le ha chiesto se presenzierà all’evento. Ebbene, lei ha detto di essere molto propensa ad andarci, anche perché ha tutto pronto. Ad ogni modo, deve prima assicurarsi del suo stato di salute per poter affrontare un simile viaggio. Nel frattempo, l’ex tronista di Uomini e Donne si sta dedicando anche a suo figlio Domenico che dopo la brutta disavventura avuta quest’estate, adesso sembra essersi ripreso davvero alla grande.