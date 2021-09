Carlo Conti si “dichiara” a Vanessa Incontrada: “Tra di noi c’è…”

Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno un bellissimo rapporto da diversi anni. Il loro legame spesso è stato visto come qualcosa di più di una semplice amicizia e proprio oggi spuntano clamorose verità. Di recente, il conduttore ha speso per la collega delle bellissime parole, e possiamo dire che il loro legame è come un matrimonio.

Ormai sono due anni che nel nostro paese, ma come nel resto del mondo si combatte contro la pandemia da Covid. Anche in tv sono cambiate molte cose e di conseguenza molti presentatori hanno dovuto cambiare le regole all’interno dei loro programmi.

Carlo Conti si dichiara a Vanessa Incontrada

Stando agli spoiler, dopo una lunga pausa, tornano con i Seat Music Award, Carlo Conti e Vanessa Incontrada per riportarci la leggiadria delle note. I due sul palco hanno sempre mostrato una certa complicità, facendo divertire il pubblico e regalando forti emozioni.

In onda giovedì 9 e venerdì 10 settembre su Rai1, la coppia come sempre sarà al centro dell’attenzione mediatica e in proprio su TvMia Carlo Conti è tornato a parlare della magia che lo lega alla collega:

“Ho accanto a me una donna con cui c’è grande affiatamento. Non ho bisogno di un copione, perché a noi piace improvvisare. Giochiamo con quello che accade, ormai è un matrimonio” ha confessato.

Il rapporto tra i due colleghi e l’amore per i rispettivi compagni

Oltre ad essere colleghi, Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono anche molto amici. La coppia collabora insieme da più di 10 anni ed entrambi hanno ammesso quanto si divertono a lavorare insieme. C’è da dire che comunque da tra di loro non c’è nulla di più ma solo un bene fraterno.

Il conduttore fiorentino da tempo è impegnato con Francesca Vaccaro, dalla quale ha avuto anche un bambino di nome Matteo. Per Carlo la famiglia è la cosa più importante. Il matrimonio con la moglie va avanti dal 2012.

Il suo primogenito oggi ha ben sette anni e malgrado gli impegni che lo tengono lontano da casa, nel tempo libero non rinuncia mai a stargli accanto. Lo stesso anche la Incontrada: la sua vita è dedicata tutta a suo marito e a suo figlio Isal.