George Clooney su Elisabetta Canalis: “Non sapete cosa mi faceva”, la replica della soubrette (FOTO)

George Clooney e la rivelazione su Elisabetta Canalis

In occasione del suo debutto come conduttrice in solitaria di Vite da Copertina su Tv8, molti portali web e quotidiani italiani hanno tirato fuori una vecchia dichiarazione di George Clooney su Elisabetta Canalis.

Il noto attore hollywoodiano che ha una mega villa sul Lago di Como un po’di tempo fa ha confessato che la sua ex fiamma è stata la donna che l’ha fatto ridere di più. “Elisabetta Canalis non la conoscete nel privato, io l’ho conosciuta davvero. Voi non sapete cosa mi faceva. Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”, ha dichiarato il divo statunitense.

L’ex Velina replica alle dichiarazioni del suo ex

Nel primo appuntamento della nuova stagione di di Vite da Copertina condotto proprio da Elisabetta Canalis in studio si è parlato di queste dichiarazioni di Clooney e l’ex Velina di Striscia la Notizia ha replicato con altri complimenti.

“George è una persona molto divertente, adora fare gli scherzi. Faceva tanti gavettoni ai paparazzi. Di quel periodo ho un ricordo bello ma è stato stressante. Per me non è stato facile gestire la stampa internazionale e quella storia mi ha insegnato ad essere più paziente“, ha fatto sapere la showgirl sarda. (Continua dopo il post)

Elisabetta Canalis parla di George Clooney a Verissimo

Qualche anno fa, precisamente tre, quando è stata ospite nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin, l’ex Velina Elisabetta Canalis ha speso delle parole al miele per il suo ex compagno George Clooney.

“Posso soltanto parlare bene di lui. Potrei dire tante cose belle della nostra storia. Con George Clooney ho bei ricordi, ma è mio marito l’uomo della mia vita. Con Brian ho vissuto e vivo anni di gioia, coronati dall’arrivo di mia figlia. Vivo negli Stati Uniti per seguire la crescita di mia figlia in maniera costante. Sono divisa, perché l’Italia mi manca e non mi vedo invecchiare a Los Angeles perché è una città un po’ senz’anima”, ha dichiarato la soubrette sarda.