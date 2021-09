Ballando con le stelle: ecco svelati i nuovi maestri

Ballando con le stelle: Milly Carlucci e i nuovi maestri

Manca davvero poco alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci quest’anno partirà a metà ottobre, e per adesso c’è molta incertezza, non solo sul cast dei concorrenti ma anche sui ballerini professionisti.

Dopo l’addio di Raimondo Todaro e le gravidanze di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi la conduttrice e tutta la sua squadra hanno dovuto mettersi al lavoro alla ricerca dei sostituti e proprio nelle ultime ore sono spuntati altri nomi. Vediamo insieme di chi si tratta.

Milly Carlucci ha scelto i nuovi maestri di Ballando con le stelle 2021

Nelle scorse ore, Milly Carlucci e e tutta la sua squadra ha girato un nuovo spot per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Il tutto è stato pubblicato sui social e proprio sull’account ufficiale del talent, che si è scoperto chi saranno i nuovi maestri di Ballando.

Tra questi troviamo Alessandro Tripoli e Marco Tocchini. Su di lui si sa poco solo che è giovanissimo e che è un esperto di danze latino americane avendo vinto diversi premi in varie competizioni.

Secondo alcune indiscrezioni, si parla anche di due ex partecipanti di Amici, la prima è Nicole Randelli, 23 anni, specializzata in danze latino americane. Il secondo ballerino, invece, è Vito Coppola, campione italiano di danze Latino Americane che ha fatto parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici.

Quando inizia il talent e i concorrenti

C’è come ogni anno grande attesa per il talent di Milly Carlucci. Ballando con le stelle è da anni uno dei programmi più seguiti sulla rete di Stato e gli ascolti ne confermano il dovuto successo. La data di partenza del talent show di Rai 1 è stata annunciata per sabato 16 ottobre.

Tale data potrebbe però cambiare se effettivamente verrà anticipata la messa in onda di Arena 60-70-80: ciò potrebbe spostare l’esordio di sette giorni, passando a sabato 9 ottobre. Inoltre, sono previste 10 puntate, tutte regolarmente in diretta.

Tra i concorrenti, infine troviamo: Federico Fashion Style, Morgan, Sabina Guzzanti, Valeria Fabrizi, Fabio Galgante, Mietta, Sabrina Salerno, Al Bano e Albertino, Alessia Marcuzzi e Paola Barale.