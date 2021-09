Escort al Grande Fratello di Barbara D’Urso: Favoloso Satti confermano e rincarano la dose (FOTO)

Dagospia parla di escort al Grande Fratello

Ad inizio settimana sul portale Dagospia il giornalista Giuseppe Candela ha parlato di escort presente all’interno della casa del Grande Fratello. Sul dito diretto da Roberto D’Agostino ha scritto le seguenti parole che hanno sollevato un polverone mediatico.

“A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da influencer un’altra professione: escort d’alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate. Chi è e a quale edizione avrà partecipato?”, si legge sul sito. Ovviamente, in tanti sui social si sono chiesti chi potesse essere questa persona.

La reazione di Luigi Mario Favoloso

Come era prevedibile, in pochissimo tempo la bomba mediatica diffusa da Giusppe Canedela su Dagospia ha fatto il giro del web e dei social network ed è arrivata anche alle orecchie di Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso.

L’imprenditore campano attraverso il suo profilo Instagram, ha replicato con un video: “Ho appena letto questa notizia ma non capisco dove sia il clamore, anche quando io ho fatto il Grande Fratello c’era una che faceva l’escort, sia prima che dopo. Io ci avevo anche un po’ legato, ma poi non l’ho più voluta vedere”.

La replica di Veronica Satti

L’ex fiamma di Nina Moric ha partecipato alla 15esima edizione del Grande Fratello Nip, la penultima condotta da Barbara D’Urso. In quell’edizione tra i concorrenti presenti nella casa di Cinecittà c’era anche anche Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo sempre su Instagram, non solo ha confermato Luigi Mario Favoloso, ma ha rincarato la dose parlando di escort anche nella 16esima edizione e di un escort maschile nella versione vip del reality show di Canale 5.

“Mi ha letto nel pensiero. Non è particolarmente elegante ma CONFERMO. Anche nell’edizione dopo, personaggi anche abbastanza nota. Insomma alla fine io mi sono sempre chiesta se gli autori del GF lo sapessero cosi per curiosità non perché giudico la scelta di queste donne. Ah in un GF Vip anche un escort maschile, e lo so al 100%. Forse li mettono di proposito però guai a dirlo the poi ti becchi una querela sulla verità”, ha scritto la ragazza postando uno screen del nostro articolo su KontroKultura sulle sue Stories di IG.