Pomeriggio 5, nessun opinionista tornerà nel salotto di Barbara D’Urso tranne due: ecco chi (FOTO)

Rivoluzione a Pomeriggio Cinque

Nel nuovo numero in edicola del magazine Tv Sorrisi e Canzoni è contenuta una lunga intervista a Barbara D’Urso che tra qualche giorno, dopo una lunga pausa estiva, tornerà sul piccolo schermo. In quella circostanza la 64ene napoletana è stata chiara nel descrivere il nuovo Pomeriggio Cinque.

Infatti, in studio non saranno presenti né opinionisti né poltrone e ci sarà uno studio rinnovato. “Cosa cambierà? Grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all’informazione, sigla nuova. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti. Non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte del programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie”, ha fatto sapere Carmelita.

Più spazio alla cronaca e attualità

Un drastico cambiamento dovuto esclusivamente al cambio di rotta dello storico rotocalco della rete ammiraglia Mediaset, più orientato verso la cronaca, attualità e all’informazione e decisamente meno al gossip e al trash che avevano preso campo negli ultimi anni.

“Fare informazione per me è un grande privilegio e una grande responsabilità, sono fiera di farlo grazie alla struttura giornalistica di VideoNews. Pomeriggio 5 tocca tanti temi sociali che poi diventano nostre battaglie: i femminicidi, l’omofobia, le violenze nelle case di riposo, gli omicidi stradali. Raccontiamo storie che tengono viva l’attenzione su questi temi, e spesso da queste denunce nascono leggi a tutela degli stessi”, ha dichiarato Barbara D’Urso al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Solo due opinioniste confermate a Pomeriggio Cinque

Quindi, nella nuova edizione di Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso avrà in studio oppure in collegamento, delle persone informate sui fatti di cronaca e attualità, che siano giornalisti, politici o medici per la vicenda Covid. Gli unici volti già visti nel rotocalco di Canale 5 e che sarebbero stati confermati come opinionisti sono l’attrice Eva Grimaldi e la giornalista Annalia Venezia.

A renderlo noto è stato Giuseppe Candela sul portale Dagospia. “Pomeriggio 5 revolution. Il programma di Barbara d’Urso, che ha perso la guida di Non è la d’Urso e Domenica Live. Si presenterà al pubblico con una nuova veste e durerà, al netto delle pubblicità, poco più di 50 minuti. Rivoluzione anche sul fronte opinionisti: tutti a casa. O meglio solo in due al momento figurano tra i riconfermati, stiamo parlando dell’attrice Eva Grimaldi e della giornalista Annalia Venezia, amica personale della conduttrice”, ha scritto il giornalista.