Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, “ognuno a casa sua”: è finita male, l’indiscrezione di Signorini

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme? Il rumor

In questa caldissima estate che sta volgendo a termine sono stati tanti i gossip scoppiati su personaggi più o meno famosi. Uno di questi ha riguardato Elisabetta Gregoraci, alla guida di Battiti Live e dell’ex marito Flavio Briatore. Le varie indiscrezioni sul loro ritorno di fiamma, iniziati con la complicità di alcuni scatti rubati da paparazzi che li mostravano sorridenti, complici e mano nella mano.

La soubrette calabrese e l’imprenditore, a dire il vero, anche dopo il divorzio hanno sempre mantenuto un bel rapporto soprattutto per il bene del loro figlio Nathan Falco. Tuttavia, sembrava che qualcosa stesse nuovamente cambiando in questi mesi caldi. In poche parole sembrava che tra i due potesse esserci un ritorno di fiamma. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto la nota rivista di gossip Chi.

La secca smentita del magazine Chi

E invece per il dispiacere dei fan della coppia questo non è accaduto. A gettare acqua sulle voci di un possibile ritorno di fiamma ci ha pensato il sempre informato Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini. Infatti, sulla rivista prodotta da Mondadori si legge: “Le vacanze in famiglia dell’ex coppia formata da Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno fatto il giro del web, facendo scatenare i fan che tifano per un ritorno insieme dei due”.

Nessun ritorno di coppia tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Ma non è finita qui. Infatti il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha continuato così: “Invece Flavio Briatore ha concluso le vacanze a Mykonos, in barca, insieme con il figlio Nathan Falco. Elisabetta, da single, a Forte dei Marmi. Poi i due si sono ritrovati a Monte Carlo, dove vivono, ma ognuno a casa propria”.

In poche parole, tra la 41enne calabrese e l’ex manager della Formula Uno il ritorno di fiamma, il ritorno alla vita di coppia, è smentito definitivamente. Almeno per il momento.