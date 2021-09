Karina Cascella tuona di nuovo contro Gemma Galgani per l’intervento al seno: “Non ci vuole il chirurgo, ma lo psicologo” (VIDEO)

Come se non bastasse quanto accaduto nei giorni scorsi, Karina Cascella ha deciso di tornare nuovamente sull’argomento che riguarda l’intervento al seno di Gemma Galgani. Di recente la dama aveva commentato l’accaduto dicendo che la settantenne fosse ridicola alla sua età a fare questa tipologia di operazione.

Le sue parole hanno scatenato il putiferio, così la protagonista è tornata sull’argomento per dare qualche ulteriore spiegazione in merito al suo pensiero. Scopriamo cosa ha rivelato.

Karina Cascella: “Gemma è flaccida”

Karina Cascella è tornata a parlare di Gemma Galgani. La dama ha detto che, dopo le precedenti dichiarazioni, sul web è scoppiato il caos. In molte l’hanno accusata di essere incoerente, in quanto lei per prima è ricorsa a questa tipologia di operazione. Pertanto, l’influencer ha deciso di spiegarsi meglio. Secondo il suo modestissimo parere non c’è nulla di male a ricorrere alla chirurgia plastica. Ad ogni modo, essa dovrebbe essere fatta con criterio.

Inserire delle protesi al seno in un corpo, definito da lei stessa “flaccido”, è una cosa alquanto ridicola. Con il termine “flaccido”, però, la protagonista non ha voluto essere offensiva. Semplicemente, a 72 anni è normalissimo che una donna non sia più tonica e turgida come potrebbe esserlo a 30. Pertanto, una quarta di seno, soda e alta, va a cozzare completamente con tutto il resto del corpo della dama bianca. (Continua dopo il video)

La Galgani e lo psicologo

Proprio in virtù di questo concetto, Karina Cascella ha voluto fare una sua personalissima riflessione su Gemma Galgani. A tal proposito, ha detto che la dama del trono over non si sente a suo agio con se stessa e ancora non è riuscita ad accettare il fatto che il suo corpo sia cambiato. Questo, dunque, denota un problema non più puramente estetico, bensì psicologico. Pertanto, Gemma dovrebbe andare dallo psicologo e non dal chirurgo.

Anche tirare in ballo la psicologia non rappresenta per Karina un voler sminuire l’altra persona. Chiedere un supporto medico, infatti, è una cosa assolutamente necessaria e normalissima nel caso in cui ci si senta a disagio per un qualsivoglia motivo. Ad ogni modo, per il momento la destinataria di queste critiche non è mai intervenuta sulla questione. Molto probabilmente, la Galgani sta attendendo l’inizio delle messe in onda di Uomini e Donne per sbilanciarsi su tutto.