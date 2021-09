Diretta e differita: la scelta definitiva per il Grande Fratello Vip 6 (FOTO)

Tutto pronto per il Grande Fratello Vip 6

Dopo tanta attesa ormai manca poco all’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Infatti, lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Con il direttore del magazine Chi ci saranno due new entry: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe che pare siano già in contrasto. Nel frattempo, pare che Jasmine Carrisi che era data per certa tra la lista dei concorrenti, non farà parte del programma. A renderlo noto è stato il portale Dagospia.

Jasmine Carrisi non farà parte del cast del GF Vip 6, secondo Dagospia

Sul sito internet diretto da Roberto D’Agostino si legge: “Debutterà lunedì 13 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, alla conduzione Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Nella casa non ci sarà Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso. Dopo l’esclusione di The Voice Senior la giovane cantante era stata contattata, era iniziata una vera e propria trattativa che sembrava andare dritta verso l’esito positivo ma alla fine l’accordo non sarebbe stato trovato”.

Grande Fratello Vip 6: ci sarà di nuovo la diretta su Mediaset Extra

La passata edizione del Grande Fratello vip, dono una serie di denunce, bestemmie, l’ultima settimana della quinta stagione è andata in onda con qualche minuto di differita. Negli ultimi giorni sul web e sui vari social network si è parlato di un ritorno della differita, una scelta per evitare squalifiche e problemi con il Codacons.

Tuttavia, la produzione del reality show ha avuto un cambio di rotta. “Intanto i telespettatori fedelissimi possono gioire e prepararsi ai tanti scivoloni in arrivo: su Mediaset Extra tornerà la vera diretta, questa volta senza la parziale differita”, si legge su Dagospia.

Dagospia ha rivelato che quest’anno non ci sarà la differita (come avevano detto l’ultima settimana della scorsa edizione), ma la diretta di 24 ore su Mediaset Extra sarà tutta originale!

Contenti? 👁 #GFVIP — GFVIP NEWS 👁 (@newsGFVIP) September 1, 2021