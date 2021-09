Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi fanno preoccupare i fan: “Lei non è rientrata a casa…” (FOTO)

I fan di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno cominciato a preoccuparsi nelle ultime ore in quanto pare che la dama non sia tornata a casa. Inoltre, gli utenti più attenti si sono resi conto anche di un altro dettaglio molto importante, che sembra lasciar trapelare aria di crisi.

Non è la prima volta che si vocifera circa una separazione tra i due ex volti di Uomini e Donne. Ad ogni modo, scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Perché i fan di Claudia e Lorenzo sono spaventati

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono separati. Lei si trova a Roma per alcune faccende private, mentre lui è a casa sua. Stando a quanto hanno rivelato i fan, la dama sarebbe dovuta tornare presso l’abitazione in cui vive con il suo compagno la scorsa settimana, tuttavia, questo ritorno pare non si sia mai verificato. Diverse persone, allora, hanno cominciato a sospettare che tra i due possa essere successo qualcosa di grave.

Tra le Instagram Stories, inoltre, i due hanno smesso di apparire insieme da un bel po’ di tempo e questo non sta facendo altro che acuire ulteriormente i sospetti. Ad ogni modo, l’influencer Deianira Marzano ha affrontato questo argomento, in quanto alcuni fan le hanno mandato segnalazioni in merito. Da quanto emerso dal profilo della donna, pare che la famiglia di Riccardi abbia smesso di mettere like al di sotto dei post della Dionigi.

Crisi tra Dionigi e Riccardi?

Questo, chiaramente, genera un ulteriore campanello d’allarme. I diretti interessati, però, almeno per il momento, si sono trincerati dietro un rigoroso silenzio. I due, infatti, stanno preferendo non commentare minimamente le congetture dei vari utenti del web, pertanto, tutti sono con il fiato sospeso. Deianira, però, ci ha tenuto a manifestare il suo punto di vista ed ha fatto una precisazione.

Nel dettaglio, infatti, la dama ha detto che Claudia Dionigi sta continuando ad usare l’hashtag “ladycobra”, questo è il soprannome che le hanno dato i fan da quando si è fidanzata con Lorenzo Riccardi (il cobra). Questo elemento, dunque, sembra dissipare leggermente le angosce e i dubbi dei fan, i quali credono che i due si siano lasciati. In ogni caso, non ci resta che attendere per scoprire cosa stia realmente accadendo tra i due ex volti di Uomini e Donne.