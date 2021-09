Barbara D’Urso, attacco di nostalgia prima di Pomeriggio 5: “Sento già la tua mancanza” (FOTO)

Barbara D’Urso torna a lavorare dopo una lunga vacanza

Ebbene sì, nonostante mancano ancora poche settimane per Barbara D’Urso l’estate 2021 è ufficialmente terminata. Infatti, in questi giorni Carmelita si trova già negli studi Mediaset di Cologno Monzese per lavorare alla nuova stagione di Pomeriggio Cinque. Da lunedì prossimo, infatti, la 64enne napoletana tornerà in onda alle 17:35 con una versione rinnovata e ridotta e dovrà sfidarsi prima con Estate in Diretta e dalla settimana successiva con La vita in diretta di Alberto Matano.

Tuttavia, Barbarella ha già grande nostalgia delle lunghe vacanze trascorse nella sua villa a Capalbio. Per tale ragione la donna nelle ultime ore ha voluto condividere degli scatti su Instagram che la vedono in compagnia del cane Berta. Al fianco dello scatto la seguente didascalia: Sento già la tua mancanza”.

Carmelita ricorda il cane Berta

La nuova iniziativa social di Barbara D’Urso è piaciuta parecchio a tutti coloro che la seguono su Instagram. Infatti, i due scatti che la mostrano con il cane Berta hanno ottenuto migliaia di likes e commenti positivi.

Tuttavia, come spesso accade, non sono mancate le critiche e le accuse di aver utilizzato il Photoshop per ringiovanire il suo viso. Inoltre non sono mancati i cuoricini rossi di personaggi noti, come ad esempio la storica giurata di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Il nuovo Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso

Come accennato prima, da lunedì Barbara D’Urso tornerà sul piccolo schermo con la nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Una stagione ricca di novità come la stessa Carmelita ha recentemente rivelato al magazine Tv Sorrisi e Canzoni.

Una grafica e uno studio in parte rinnovato. Via il salotto e gli opinionisti e la padrona di casa si occuperà principalmente di cronaca, attualità e alle storie personali degli italiani. Quindi, il gossip e il trash sono stati fatti fuori dalla linea editoriale di Videonews.