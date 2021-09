Nuovo amore per Raffaella Fico? Beccata mano nella mano con un uomo, i dettagli (FOTO)

Raffaella Fico sarà una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip e, stando a quanto emerso in queste ore, pare che la dama abbia un nuovo amore. Alcuni utenti del web, infatti, l’hanno beccata in vacanza a scambiarsi tenere effusioni con un uomo misterioso.

Considerando che, tra pochissimo, varcherà la soglia della casa più spiata d’Italia, l’argomento ha subito scatenato un certo interesse. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Raffaella Fico avvistata con un nuovo amore?

In queste ore, Raffaella Fico è stata beccata in compagnia di un uomo misterioso, che si tratti di un nuovo amore? Una fan di Deianira Marzano le ha inviato una segnalazione all’interno della quale ha dichiarato di aver beccato la dama in tenera compagnia. In particolar modo, la showgirl è stata avvistata all’Isola D’Elba, intenta a godersi le sue vacanze. A catturare subito l’attenzione dei fan, però, è stato il fatto che la protagonista pare fosse in compagnia di un’altra persona.

I due si sarebbero scambiati delle tenere effusioni e avrebbero camminato serenamente mano nella mano. Il condizionale, però, è d’obbligo, in quanto la persona in questione non è riuscita ad effettuare una foto oppure un video per immortalare l’evento. Pertanto, al momento questa resta soltanto un’ipotesi e non un fatto confermato. Deianira, dal canto suo, ha commentato l’accaduto dicendo che presto tutto verrà a galla. (Continua dopo la foto)

La showgirl misteriosa sui social

Dato che Raffaella Fico presto entrerà al GF Vip, se ha un nuovo amore, sicuramente verrà allo scoperto. La sua partecipazione nel reality show di Canale 5, inoltre, è molto attesa da tante persone. In molti sono curiosi di scoprire dopo 13 anni dal suo primo ingresso in casa, come si comporterà l’ex di Mario Balotelli. Su di lei le aspettative sono davvero tante.

Considerando il suo carattere abbastanza pungente e peperino, infatti, sicuramente sarà in grado di apportare una ventata di brio e freschezza all’interno delle quattro mura di Cinecittà. Nel frattempo, però, la dama si è un po’ allontanata dai social. Una delle ultime Instagram Stories pubblicate, infatti, ritrae la piscina di uno splendido resort, nel quale probabilmente la donna sta trascorrendo le sue vacanze. Tuttavia, nella clip lei non si è fatta minimamente vedere, forse per fomentare la suspense legata al suo ingresso in casa.