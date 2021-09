Alessia Marcuzzi torna in Rai? Notizia bomba su Sanremo e altre ipotesi: “La vogliono a tutti i costi” (FOTO)

Qualche mese fa, Alessia Marcuzzi ha annunciato la sua pausa da Mediaset ma, in questi giorni, si sta facendo sempre più spazio un’ipotesi che la vedrebbe in Rai. Stando a quanto emerso sul web da varie fonti, pare proprio che i vertici di Viale Mazzini siano disposti a fare carte false per averla.

L’influencer Amedeo Venza, ad esempio, ha rivelato di essere a conoscenza di alcune informazioni molto interessanti a riguardo. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le ipotesi sul ritorno di Alessia Marcuzzi in Rai

Tra le pagine di gossip del momento sta tenendo banco la notizia secondo cui Alessia Marcuzzi possa tornare in grande stile nel mondo della televisione all’interno di un programma Rai. Al momento, la trasmissione più gettonata è il Festival di Sanremo. Stando a quanto rivelato dall’influencer Amedeo Venza, infatti, pare che i vertici dell’azienda stiano corteggiando in modo piuttosto sfacciato l’ex conduttrice di svariati programmi Mediaset.

Per rendere maggiormente allettanti le loro proposte, pare che l’azienda stia proponendo alla dama un ritorno in grande stile attraverso la partecipazione alla prossima edizione di Sanremo. Fonti interne all’azienda parlano di un ingresso spot per la dama e, in seguito, di un ritorno in rete con la creazione di un programma tutto suo. Ad ogni modo, Sanremo non è stata l’unica ipotesi. Si vocifera anche di un possibile ingresso a Ballando con le stelle.

Trattative difficili, la decisione della conduttrice

Infine, ci sarebbero delle ipotesi anche su di un ingresso sporadico in Che tempo che fa. Per il momento, però, si tratta solamente di congetture, che non hanno ancora trovato una conferma definitiva. Le trattative, dunque, sembrano essere piuttosto lunghe e difficili e non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire ma la Rai pare farà di tutto per avere nel suo team Alessia Marcuzzi.

Ricordiamo che la conduttrice, poco tempo fa, aveva pubblicato un post molto lungo e a tratti toccante, in cui aveva rivelato di volersi allontanare dal mondo della televisione in generale. La sua non era una fuga da Mediaset, ma tutto lo showbbiz. Questo perché ha cominciato a sentire il bisogno di dedicarsi maggiormente alla sua vita privata e ai suoi progetti. Riusciranno, dunque, i vertici dell’azienda a fare una proposta così allettante alla dama in modo da farle cambiare idea?