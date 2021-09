Grande Fratello Vip 6: ecco il cast dei 15 concorrenti ufficiali

Manca poco al GF Vip 6: da lunedì 13 settembre

Manca poco più di una settimana all’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotto per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Al momento Sono ben quindici i concorrenti ufficiali che varcherà no la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia.

Nelle ultime ore, grazie l’autorizzazione della Polizia Penitenziaria è stato confermato anche la presenza dello schermidore Aldo Montano, fino a qualche giorno fa solo un rumor. Andiamo a vedere nello specifico chi sono.

I 15 concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip

Dunque, lo sportivo Aldo Montano si va ad aggiungere alla lista dei concorrenti che parteciperanno al Grande Fratello Vip 6. Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi, le sorelle Hailé Selassie, Carmen Russo, Tommaso Eletti, Giucas Casella e Nicola Pisu, la prossima settimana entreranno nella casa di Cinecittà.

Nella giornata di giovedì, il portale web TvBlog, ha confermato anche la presenza di Amedeo Goria e Jo Squillo. Ricordiamo che l’ex giornalista di Rai Sport avrebbe dovuto prender parte al cast de l’Isola dei Famosi 15 ma poi è stato scartato perché non ha superato le visite mediche.

Il resto del presunto cast del GF Vip 6

Naturalmente il cast del Grande Fratello Vip 6 al momento no è ancora completo. Infatti mancano ancora diversi nomi, tra cui quello di Manuel Bortuzzo, nuotatore in sedia a rotelle e di Ainette Stephens, la famosa Gatta Nera.

A questi si aggiungerà un concorrente la cui iniziale è la lettera ‘S’. “S” invece non è un personaggio conosciuto, ma è un personaggio che conosco personalmente molto bene. Non è famoso ma la sua storia vale tutto, fidatevi di me. Porterà un messaggio bello che aiuterà a capire tante cose e no, non è Sylvie Lubamba. E’ un nome che non è mai uscito, lo sappiamo io e lo staff del Grande Fratello”, ha fatto sapere Davide Maggio. Mentre le figlie di Morgan e Al Bano sono state scartate.