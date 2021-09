Taylor Mega, tacchi a spillo e lato B in mostra senza veli: da censura a Milano (FOTO)

Taylor Mega incanta il popolo milanese: il motivo

A distanza di tempo si è tornati a parlare di Taylor Mega, nota influencer ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi. L’ex opinionista di Barbara D’Urso grazie alla sua bellezza di certo non è una che non passa inosservata e che non fa nulla per non farsi notare.

L’ultimo gesto, che si può trovare sul suo seguitissimo account Instagram, arriva direttamente dal capoluogo lombardo. Dal cuore della città meneghina, da Galleria Vittorio Emanuele, al fianco di piazza Duomo. Cosa avrà fatto la giovane imprenditrice digitale? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Outfit provocante per la nota influencer

Ebbene sì, Taylor Mega si è presentata nella galleria di Milano con una mise da bollino rosso. In pratica, la nota influencer indossava un paio di pantaloncini cortissimi che le lasciavano nude le lunghe gambe. Non contenta, il suo lato B era in bella mostra, praticamente senza veli. Posizioni bollenti e un fisico asciutto e da urlo.

Ai piedi, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi aveva un tacco a spillo d’ordinanza, e via a sfilare come su una passerella milanese. Ovviamente, come era prevedibile tutti fermi ad ammirare la sua ultima provocazione. “Contenuti sensibili”, ha avvertito la ragazza, con un filo d’ironia, nella didascalia associata agli scatti in questione. (Continua dopo il post)

Taylor Mega e il bikini che non riesce a coprire le sue grazie

A quanto pare Taylor Mega non ha nessun timore di mettere in mostra il suo fisico mozzafiato sui suoi seguitissimi canali social. Oltre alla mise sfoggiato a Milano, giorni fa i follower della nota influencer sono rimasti senza parole difronte alle sue ultime Stories su Instagram che la mostrano in bikini.

In quell’occasione il costume dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sarebbe a mala pena bastato a coprire parte del suo décolleté e del suo meraviglioso lato. A precisarlo è stata lei stessa, dicendo: “Meno copre meglio sto!”.