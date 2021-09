Fabio Fulco contro Cristina Chiabotto: “Rimasti in cattivi rapporti. Immatura, ecco cosa mi ha fatto”

Fabio Fulco parla della sua ex Cristina Chiabotto

Nel nuovo numero dl magazine Diva e Donna è contenuta una lunga intervista di Fabio Fulco. Il noto attore in quella circostanza è tornato a parlare della sua storia d’amore con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Ricordiamo che quest’ultima e il 51enne napoletano si sono conosciuti nel 2005 durante una loro partecipazione a Ballando con le Stelle di Miilly Carlucci e tra loro c’è stato il colpo di fulmine.

La relazione sentimentale è andata avanti per ben dodici anni, quando la soubrette tornese ha deciso di chiudere col compagno. Dalle pagine del periodico, l’attore a chiare lettere ha detto di non essere rimasto in buoni rapporti con la sua ex fiamma. Per quale motivo?

I pessimi rapporti con Cristina Chiabotto

Intervistato dal settimanale Diva e Donna, Fabio Fulco menzionando la sua ex compagna Cristina Chiabotto ha ricordato anche il momento in cui ha toccato davvero il fondo. Ovvero quando è fallito il progetto di avere una sua famiglia. “Non era la perdita della partner che mi torturava ma la fine di un progetto in cui avevo messo 12 anni della mia vita. Il ritrovarmi con il nulla nelle mani.

Mi ero illuso di aver creato una famiglia, l’amore, tutto quello in cui avevo creduto da sempre. Svanito da un giorno all’altro. Voltare pagina a 48 anni? Facile a dirsi. Il modello dei miei genitori dentro di me, condividere una vita insieme. I problemi si risolvono. Le cose si aggiustano”, ha fatto sapere il professionista partenopeo.

Quest’ultimo riferendosi all’ex Miss Italia ha fatto sapere che era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il suo errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. “Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia. Poi dopo di me si è fidanzata e sposata poco dopo. Era tutto previsto, un copione già scritto. Sapevo tutto, che dopo sei mesi si sarebbe sposata, che dopo un anno sarebbe diventata madre, le vacanze a Formentera”, ha asserito Fulco.

Fabio Fulco e la storia d’amore con Veronica

Nel corso dell’intervista al periodico Diva e Donna, Fabio Fulco ha fatto sapere che ora è felice al fianco di Veronica Papa e da lei ha avuto la sua prima figlia. “Veronica, a differenza dell’altra, sa quello che vuole dalla vita. Questa storia con me l’ha cominciata lei. Brava a volere questo amore, a rispettare i miei tempi, il mio modo di essere, i miei timori. Mi ha rassicurato che non gliene fregava nulla della mia età“, ha concluso il 51enne partenopeo.