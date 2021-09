Luca Onestini dimentica Ivana Mrazova e partecipa ad un altro reality: ecco quale (VIDEO)

Luca Onestini concorrente di Secret Story

Senza ombra di dubbio i due fratelli Onestini, Luca e Gianmarco, Gianmarco ormai sono due esperti di reality show. Infatti, se il fratello più piccolo ne ha già fatti tre in Spagna e uno in Italia, tra cui Supervivientes 2021 dove è arrivato secondo, ora tocca all’ex tronista. Nella serata di giovedì l’ex compagno di Ivana Mrzova su Instagram ha annunciato che parteciperà alla prima edizione iberica di Secret Story.

Si tratta di un nuovo format che andrà in onda in autunno su Telecinco, in pratica il nostro Canale 5 ma spagnolo. Si tratta di un programma molto simile al Grande Fratello dove i concorrenti verranno spiati dalle telecamere 24 ore su 24. A differenza del Gf però, ognuno di loro però avrà un segreto e dovrà cercare di scoprire quello degli altri compagni d’avventura.

Il messaggio di Luca Onestini su Instagram

Come annunciato prima, nella serata di giovedì l’ex tronista Luca Onestini ha spiazzato tutti i suoi follower con un annuncio inatteso. In pratica, l’ex di Ivana Mrzova farà parte di un nuovo reality show in Spagna.

“Inizia una nuova incredibile avventura per me. Sono super felice e pieno di emozioni positive! Vi amo molto e quello che mi piace di più è condividere tutto questo con voi. Io sono pronto e voi? Quale potrebbe essere il mio segreto?”, ha dichiarato il ragazzo bolognese. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Secret Story España (@secretstory_es)

In che cosa consiste Secret Story?

In pratica, il meccanismo del nuovo reality show Secret Story Spagna prevede che dei personaggi vip tengano al sicuro i propri segreti durante l’intera durata della partecipazione al programma televisivo. Un format che ha la durata da dieci a quindici settimane. Gli inquilini sono reclusi in una casa che è molto simile a quella del Grande Fratello, dato che vengono spiati 24h su 24 dalle telecamere.

Per ridurre le possibilità di vincita, gli altri partecipanti devono riuscire a scoprire i segreti dei compagni d’avventura. “Ci sono altre similitudini con il Grande Fratello: anche in Secret Story è presente una sorta di confessionale, a cui si aggiunge una stanza dove i già eliminati possono entrare in contatto con chi è rimasto in gioco. I familiari dei concorrenti hanno la possibilità di telefonare al proprio caro in circostanze particolari. Inedita è la presenza di una “voce” (fino all’edizione 9 nella versione francese): questa affida ai concorrenti alcune precise regole da rispettare per non incorrere in penalità come la riduzione del premio in denaro”, riporta telenauta.