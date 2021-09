GF Vip 6, Francesca Cipriani è una concorrente: “Entrata da sconosciuta e tornarci da vippona”

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip 6

Manca quasi una settimana alla partenza della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 prevista per lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5. Nel frattempo persone vicine alla produzione hanno fatto sapere che si quasi arrivati ad avere il cast completo. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini partirà inizialmente con 22 concorrenti, con le sorelle principesse etiopi che valgono come inquilino unico.

Nella giornata di giovedì è stato fatto il nome di Samy Youssef, modello egiziano eravamo. Subito dopo il blogger Davide Maggio ha svelato l’identità di un altro vippone. Di chi si tratta? Ebbene sì, Francesca Cipriani entrerà nuovamente nella casa più spiata d’Italia dopo aver partecipato al GF 6.

Lo scoop di Davide Maggio

Il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip è quasi al completo. Infatti ormai nella lista ci sono ben 19 concorrenti. L’ultimo nome è stato reso noto nella serata di giovedì dal blogger Davide Maggio. Si tratta della soubrette abruzzese Francesca Cipriani.

“Entrare al Grande Fratello da sconosciuta, quando il reality era riservato unicamente a persone non famose, e tornarci da “vippona”. Tra i 22 concorrenti scelti da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip 2021 ci sarà anche Francesca Cipriani. La prosperosa bionda abruzzese, nata a Popoli e cresciuta a Sulmona, tornerà dunque sul “luogo del delitto”. Era il 2006 quando a 22 anni partecipò al primo GF condotto da Alessia Marcuzzi (vinse Augusto De Megni). Da lì diventa “prezzemolina” in diverse trasmissioni Mediaset, soprattutto di Barbara D’Urso”, riporta il noto portale web.

Francesca Cipriani al GF Vip ritrova Giucas Casella

Senza ombra di dubbio Francesca Cipriani sarà una vera garanzia per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Infatti in questi anni il pubblico ha avuto modo di vederla al GF, a L’Isola dei Famosi e a La Pupa e il Secchione, quindi non mancheranno i momenti esilaranti e di trash puro.

In più nella casa più spiata d’Italia la soubrette abruzzese ritroverà anche il suo amico e illusionista Giucas Casella, dove in Honduras hanno regalato ai telespettatori delle perle di ipnosi.