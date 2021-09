Grande Fratello Vip 6, arriva il no di Sandra Milo ad Alfonso Signorini: “Ecco perché”

Sandra Milo rifiuta il GF Vip 6: il motivo

Da qualche mese a questa parte il nome di Sandra Milo più volte è stato accostato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip che prenderà il via da lunedì 13 settembre 2021. Una serie di indiscrezioni che hanno riempito portali web e giornali.

A smentire il tutto, però, ci ha pensato la stessa attrice in una recente intervista concessa all’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo. La donna non ha fatto mistero di essere stata contatta dalla produzione del reality show di Canale 5, ma di essere stata costretta a dire no ad Alfonso Signorini per via di un altro impegno molto importante.

L’attrice fa un in bocca al lupo ai concorrenti del GF Vip 6

Intervistata dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la musa di Fellini Sandra Milo riguardo il Grande Fratello Vip 6 ha dichiarato: “Avrei partecipato volentieri, ma ho dovuto rifiutare per via di un altro impegno professionale…”.

L’attrice ha comunque ha approfittato della situazione per fare un grosso in bocca al lupo a tutti coloro che varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà accettando di mettersi alla prova in questa particolare avventura televisiva. “Li seguirò…”, ha chiosato la donna. Subito dopo quest’ultima ha parlato di questo nuovo progetto lavorativo. Di cosa si tratta?

Sandra Milo parla del suo progetto lavorativo e di vecchiaia

Sandra Milo, che è stata in lizza per entrare nella casa del Grande Fratello Vip, al magazine Nuovo ha confessato che si tratta di qualcosa legata al mondo televisivo, ma di non poter dare alcun tipo di anticipazione, almeno per il momento. “E’ una cosa televisiva molto importante che partirà a novembre, ma non posso assolutamente dire di più…E’ tutto ancora top secret…”.

Sandra Milo ha comunque tenuto a precisare che sarà un’avventura stimolante e innovativa: “Non vedo l’ora!”, ha fatto sapere l’attrice. Infine, quest’ultima ha detto anche di non vivere male la vecchiaia, come tanti suoi coetanei: “Vale davvero la pena vivere, perché la bellezza dell’esistenza alla fine supera i dolori…E’ l’amore che mi circonda a darmi la spinta…”.