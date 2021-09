Alessia Marcuzzi, che coltellata a Mediaset: “Ci sono grosse possibilità che passi alla Rai”

Alessia Marcuzzi e l’addio a Mediaset

Lo scorso mese di luglio, attraverso i suoi canali social Alessia Marcuzzi ha annunciato la sua decisione di lasciare Mediaset dopo oltre vent’anni di onorata carriera. Una notizia che ha lasciato di sasso non solo i suoi fan ma anche tutti coloro che lavorano in televisione perché non si aspettavano una mossa del genere. Un addio, stando alle dichiarazioni della Pinella, dovuto a sue esigenze personali, ovvero che non si vedeva più nei panni di conduttrice nei programmi che presentava.

Tuttavia, il vicepresidente del Biscione ha fatto sapere che tra le due parti c’è stato un allontanamento per questioni economiche. A distanza di mesi la svolta: la professionista romana potrebbe approdare in Rai. La clamorosa indiscrezione arriva direttamente dal magazine Oggi. Nel frattempo, si parla anche di un suo possibile approdo a Ballando con le Stelle 16, il talent di Milly Carlucci che prenderà il via a metà ottobre.

Possibile partecipazione della Pinella a Ballando con le Stelle

Stando ai rumors che circolano in rete, la trattativa tra Alessia Marcuzzi e la produzione di Ballando con le Stelle sarebbe in corso. Al momento, però, sono solo voci di corridoio e pochissime conferme ufficiali.

Tuttavia, ora nei corridoi di viale Mazzini gira voce che ci sarebbero grandi possibilità legate ad un arrivo della Pinella in Rai. Si parla del talent show di Milly Carlucci, che ha già arruolato anche Al Bano Carrisi ed altri big. Anche l’ex padrona di casa de Le Iene Show sarà nel cast? Staremo a vedere.

Alessia Marcuzzi in Rai con un format tutto suo? Il rumor

Oltre a Ballando, in rai Alessia Marcuzzi potrebbe condurre un programma televisivo tutto suo. Così, l’ipotesi legata ad altre aziende tv come Discovery Italia, Real Time sfumano tutto ad un tratto.

Il passaggio nella tv di Stato potrebbe essere il procedimento inverso a quello che ha fatto la collega Elisa Isoardi, che dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi 15 ha fatto capolino a Cologno Monzese. Un salto nel buio dato che nei nuovi palinsesti non c’è spazio per l’ex conduttrice de La prova del cuoco. Nel frattempo la Pinella Marcuzzi sui suoi social annunciava l’addio al Biscione.