Colpo di testa di Al Bano Carrisi: la scelta che cambia tutto

Al Bano a Ballando con le Stelle 16

Come tutti ben sanno Al Bano ha costruito la sua carriera, oltre 60 anni, grazie alla sua ugola d’oro. Negli ultimi anni, però, il 78enne salentino si è adattato ad altre esperienze, ovvero come conduttore televisivo o concorrente di reality show.

Tra qualche settimana, però. il compagno di Loredana Lecciso dovrà dimostrare ai suoi fan di essere bravo anche sulle piste di ballo. Infatti, l’artista di Cellino San Marco , sarà un nuovo concorrente di Ballando con le Stelle 2021. Si tratta di un colpaccio da parte degli autori del talent show di Rai Uno e soprattutto di Milly Carlucci, decisiva nell’ottenere il sì del Maestro Carrisi.

Il Maestro Carrisi e i precedenti con Milly Carlucci

Dunque, a partire da sabato 16 ottobre 2021 Al Bano Carrisi tornerà sul piccolo schermo, dopo la breve parentesi alla Notte della Taranta, in veste di ballerino. Dopo aver avuto come ballerino per una notte, il cantautore di Cellino San Marco, legato da un rapporto di fiducia ed amicizia a Milly Carlucci, ha accettato immediatamente. Ricordiamo che il 78enne salentino ha già avuto modo di collaborare con la professionista abruzzese nello show Il cantante Mascherato, dove era il Leone.

La conferma arriva dal periodico DiPiù Tv

La conferma della decisione di Al Bano Carrisi alla 16esima edizione di Ballando con le Stelle è stata annunciata dal magazine DiPiù Tv. La nota rivista, infatti, ha messo in copertina il Maestro di Cellino San Marco e Milly Carlucci l’uno al fianco dell’altra e pronti per iniziare questa nuova avventura.

L’ex marito di Romina Power ha già dato dimostrazione già in passato di essere molto competitivo, basti pensare alla sua partecipazione come coach prima a The Voice of Italy e successivamente alla versione Senior insieme alla sua quintogenita Jasmine.

Al momento i due nomi confermati a Ballando sono quelli del 78enne pugliese e quello di Marco Castoldi, in arte Morgan. Per quanto riguarda il campione olimpico Marcell Jacobs al momento la produzione è in trattativa.