Festival di Venezia, i look più bizzarri: caos contro ex dame di Uomini e Donne: “Benvenuti al circo” (FOTO)

Dal giorno 1 all’11 settembre si celebra la 78esima edizione del Festival di Venezia e, come sempre, a destare maggiore clamore sono i look sfoggiati dalle varie protagoniste. Alcune di loro hanno indossato degli abiti davvero molto particolari.

Partendo da u completo spezzato di Ludovica Valli, fino ad arrivare ad un abito quasi da sposa di Nilufar Addati, scopriamo quali sono stati, almeno per il momento, i look più bizzarri di questo evento.

Il look super criticato di Ludovica Valli

Il Festival di Venezia è tra gli eventi più attesi dell’anno e molti sono i personaggi popolari che desiderano parteciparvi sfoggiando look eccentrici per farsi notare. In queste ore, stanno facendo il giro del web le immagini di alcuni abiti, davvero particolari. La prima ad essere chiamata in causa è Ludovica Valli. Quest’ultima ha sfoggiato un primo vestito arancio e fuxia, composto da gonna longuette e top in maglina per fare il suo primo ingresso all’evento.

Ai piedi ha scelto di indossare dei sandali, modello ciabattina intonati con il resto dell’outfit. In vita, infine, un marsupio piccolino dello stesso colore delle scarpe. Per la sfilata sul red carpet, invece, ha osato ancor di più indossando un vestito fuxia, composto da top con scollo omerale e gonna con ampio spacco e strascico. Tutto l’abbigliamento della dama è firmato Abse.el. (Continua dopo i post)

Gli altri outfit bizzarri al Festival di Venezia

Entrambi i suoi look indossati al Festival di Venezia sono stati pesantemente criticati, specie l’influencer Deianira Marzano ha alluso al fatto che la dama sembrasse appena scappata da un circo. Decisamente meno colorati, ma altrettanto d’impatto, sono stati gli outfit sfoggiati da Nilufar Addati e Camilla Mangiapelo, entrambe ex protagoniste di Uomini e Donne. La prima ha optato per un abito di Ramikadi completamente bianco, caratterizzato da un’ampia scollatura sulla schiena. Dal seno, poi, parte un altro strato di tessuto ricoperto di piume che si estende per tutta la parte posteriore dando luogo ad una coda.

Anche Camilla ha scelto un modello bianco, con scollo a fascia, stretto fino ai fianchi e poi largo e principesco. La parte inferiore è caratterizzata da strati di tulle sovrapposti e la coda è lunghissima. Il marchio è Gennyofficial. Meno bizzarro, ma sicuramente d’effetto, è l’abito di Cecilia Rodriguez. Lei ha indossato un Cotril lungo a sirena di un azzurro acceso. Lo scollo è a fascia e la coda discreta.

