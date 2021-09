Valentina Persia dopo L’Isola, l’annuncio: “Tra un mese, meglio non pensarci” (FOTO)

Valentina Persia ricorda il suo 50esimo compleanno

Senza ombra di dubbio Valentina Persia è stata una delle protagonista della 15esima edizione de l’Isola dei Famosi, quella vinta dallo Youtuber Awed. Non per questo la barzellettiera romana è arrivata al secondo posto non con poche critiche. La sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha dato una ventata di freschezza alla cabarettista che ultimamente sta vivendo una seconda giovinezza.

Dopo essere dimagrita parecchi chili, la nota attrice ha ricevuto una affetto inaspettato anche dal popolo social. Infatti, dopo essere tornata dall’Honduras il suo profilo Instagram è lievitato in numero di follower. Nello specifico, ad oggi l’account super i 200 mila seguaci. A tal proposito, la comica sul suo canale ha voluto ricordare che molto presto compirà 50 anni: “Tra un mese esatto… meglio non pensarci va!!!”.

I complimenti di Pamela Prati

Dopo la sua lunga esperienza in Honduras per l’Isola dei Famosi 2021, nelle ultime settimane il nome di Valentina Persia è iniziato a circolare con insistenza sul web e sui social. Il motivo? Una voce diceva che la comica romana potesse essere una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

A quanto pare si tratta solo di un rumor e nulla di ufficiale. Nel frattempo, Pamela Prati recentemente ha commentato il suo post riguardante il 50esimo compleanno, scrivendo: “Che bella”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Persia (@persiav)

Il bel rapporto tra Matteo Diamante e Valentina Persia

Qualche settimana fa, l’ex naufrago Matteo Diamante su Instagram ha mostrato ai suoi follower una conversazione privata tra lui e Valentina Persia, che gli ha detto: “Io non dimentico e guardando i video post mi accorgo e vedo ferite al cuore e alla pancia ma lieta di averti avuto accanto sei una bellissima anima”.

Sotto il messaggio della comica romana, l’ex Pupo ha inserito la seguente didascalia: “Avendo fatto tanti reality so che quando esci le persone piano piano le perdi, l’entusiasmo cala. Altri promettono amicizie pazzesche davanti a tutta Italia solo per far contenuti o per piacere ai fan base dell’altro e quindi si comportano da falsi amici, o amici di convenienza di quel momento”.