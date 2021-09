Rosa Perrotta, lo sfogo con i fan: “Schiena distrutta, gambe gonfie, ma devo fingere…” cosa succede (FOTO)

Continuano le “disavventure” in gravidanza di Rosa Perrotta che, di recente, si è lasciata andare ad uno sfogo con i suoi fan. La dama ha pubblicato delle foto su Instagram in cui sembrava essere davvero in forma.

Tuttavia, nella didascalia ha chiarito che la situazione è tutt’altro che rosea come sembra in quanto sta attraversando un periodo parecchio complesso. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Lo sfogo di Rosa Perrotta

In queste ore, Rosa Perrotta si è lasciata andare ad un altro sfogo con i suoi fan. Nello specifico, la protagonista ha pubblicato degli scatti davvero molto seducenti, in cui ha sfoggiato un abito nero satinato di lunghezza midi. Ai piedi, poi, hanno subito catturato l’attenzione degli utenti dei sandali completamente trasparenti, con tacco a spillo sottilissimo e arricchiti da un fiocco di raso verde. Solo a guardarli non è difficile intuire quanto possano essere scomodi, specie per una donna in dolce attesa.

Ebbene, negli scatti in questione, la protagonista è sembrata essere piuttosto a suo agio con quegli indumenti e in quelle pose. Tuttavia, i retroscena sono ben altri. Rosa, infatti, al di sotto di tali immagini ha aggiunto una didascalia in cui ha spiegato come stiano realmente le cose. In particolare, ha detto di non sentirsi affatto in forma. A seguito di alcuni controlli a cui si è sottoposta di recente, infatti, sono stati evidenziati alcuni disturbi. (Continua dopo il post)

Le critiche del web

Nello specifico, la dama ha la schiena completamente a pezzi, la sciatica, la pressione molto bassa, specie nelle ore mattutine. Le sue gambe, inoltre, risultano particolarmente gonfie. Malgrado tutti questi problemi, dovuti sicuramente allo stato avanzato di gravidanza, deve fingere che tutto vada bene. Questo per fare in modo che le foto risultino sempre belle e perfette.

Le parole che Rosa Perrotta si è lasciata andare durante il suo sfogo, però, hanno sollevato un po’ di polemiche. Sul web, infatti, c’è chi si è scagliato contro di lei in quanto ritiene assurdo che una donna debba fingere qualcosa che, in realtà non è. Specie una persona in dolce attesa dovrebbe dare priorità al suo stato interessante, invece che a foto inutili, che servono solamente ad ostentare un benessere che non c’è. Dinanzi queste critiche, però, la Perrotta ha preferito non intervenire.