Oroscopo del 4 settembre 2021: notizia inaspettata per Ariete, Bilancia verso un chiarimento

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 4 settembre denotano una giornata sorprendente per gli Ariete. I Cancro devono lavorare ai propri progetti, mentre i Pesci devono guardarsi un po’ meglio attorno.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Una notizia inaspettata potrebbe cambiare il corso della vostra giornata. Solitamente non siete molto amanti delle sorprese, tuttavia, stavolta potreste rimanere davvero spiazzati. Dal punto di vista lavorativo, invece, prendetevi una pausa.

Toro. Cercare di risolvere sempre tutto e subito e di badare anche a questione che non vi riguardano direttamente potrebbe incidere negativamente sullo stress. Siate un po’ meno rigidi e imparate a godere delle piccole gioie, catturando i momenti positivi quando arrivano.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 4 settembre denotano una giornata all’insegna delle scoperte. Una persona a voi vicina potrebbe lasciarvi piacevolmente e inaspettatamente sorpresi. Sul lavoro dovete essere concentrati, ma presto arriveranno soddisfazioni.

Cancro. Buon momento per concentrarvi sul lavoro. In questo mese sono favoriti i nuovi inizi e i nuovi progetti. Qualcosa che avevate in ballo, ma che avete interrotto, potrebbe tornare in auge. Non siate frettolosi.

Leone. La Luna è nel vostro segno e questo denota la presenza di grandi emozioni. In campo sentimentale potreste riuscire a consolidare un sogno che stavate aspettando da parecchio. Dal punto di vista professionale, invece, è meglio non prendere decisioni troppo serie in quanto potreste essere poco obiettivi.

Vergine. In questo periodo è necessario fare un po’ di ordine nella vostra vita. Eliminate tutto ciò che è superfluo, sia cose sia persone, e concentratevi un po’ di più sui vostri obiettivi. Talvolta tendete a portare avanti relazioni logorate solo per paura del cambiamento.

Previsioni 4 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Mercurio è in transito nel vostro segno e questo vi rende particolarmente predisposti ad instaurare relazioni sociali. Siete piuttosto aperti al dialogo, pertanto, se avete delle questioni in sospeso è bene che provvediate in questo periodo a risolverle.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 4 settembre mettono in luce la vostra sensibilità. Siete delle persone che tendono a nascondere le emozioni, come forma di protezione, e ad immagazzinare anche quelle altrui. In questo periodo tale caratteristica sarà ancora più accentuata.

Sagittario. Le stelle vi invitano ad osare. Non lasciate spazio a futili congetture e basatevi di più sulle certezze. Non siate troppo irruenti con le persone che amate e, soprattutto, non perdete di vista i vostri obiettivi perché settembre è il mese delle realizzazioni.

Capricorno. In campo professionale ci sono delle decisioni da prendere. Presto potreste trovarvi dinanzi un bivio, pertanto, è bene che valutiate attentamente cosa vi aspettate dal futuro. In amore dovete essere un po’ più pazienti.

Acquario. Indipendenza e lungimiranza, queste sono le caratteristiche che vi stanno accompagnando in questo periodo. Sul lavoro ci sono delle cose da rivedere, mentre in campo sentimentale vi sentite pronti a compiere dei passi importanti, approfittatene ora.

Pesci. Le previsioni astrali vi invitano a guardarvi bene dalle persone che vi circondano. Non tutti stanno agendo in odo sincero, specie per quanto riguarda le faccende professionali. Prima imparerete a destreggiarvi nella giungla e meglio sarà per voi.