Uomini e donne, grande ritorno nel parterre di un ex dama: “Nella vita mai dire mai”

L’ex dama risponde alle curiosità e rivela se tornerà oppure no a far parte di Uomini e donne

Sono trascorsi già 4 giorni di registrazioni a Uomini e donne e molti fan hanno notato l’assenza di numerosi personaggi. Tra questi, oltre a Barbara De Santi, Riccardo Guarnieri e Roberta di Pauda qualcuno si aspettava il ritorno di Veronica Ursida, anche lei sei assente.

L’ex dama del parterre femminile ha lasciato il programma lo scorso anno, per via dei continui attacchi da parte di Armando e non solo. Ora sono in tanti a voler sapere se nelle prossime puntate ritornerà e a rispondere ci ha pensato lei stessa. Vediamo insieme cosa ha risposto

Per ora nessun ritorno per l’ex dama di Uomini e donne

Veronica Ursida confessa che un ritorno a Uomini e Donne non è nei suoi piani, almeno non in questo momento della sua vita. Per adesso, la sua speranza è che partano degli impegni lavorativi, che le porterebbero “molte soddisfazioni”. Detto ciò però non nega un possibile ritorno in futuro. “Mai dire mai nella vita! E sono grata alla trasmissione per molte cose”.

Attualmente, il lavoro le impegna molto tempo, infatti, svolge tre impieghi. Da 3 anni lavora con CentroMeteoItaliano, ha un negozio a Roma ed è una wedding planner, insomma, di certo non è una che si annoia. Come in molti sapranno, la donna è anche mamma di un bambino, quindi a questi si aggiungono anche altre responsabilità.

Chi è rimasto al trono over

Tanti gli addii a uomini e donne ma anche molte conferme. Quest’anno come sempre troveremo Gemma Galgani che come hanno già anticipato gli spoiler si è presentata negli studi con un seno del tutto nuovo.

Tra le dama, troviamo anche la sua amica Ida Platano, che pare sia già molto interessata ad un cavaliere arrivato per lei nelle scorse puntate. Confermata, inoltre, Elisabetta e Isabella Ricci ,definita nemica di Gemma. Lo stesso, vale anche per i cavalieri: oltre ad Armando Incarnato, il parterre ha riaccolto Biagio e Luca (ex di Elisabetta). Assente, per adesso, Riccardo Guarnieri e Alessandro. Per tutte le altre anticipazioni non ci resta altro che aspettare.