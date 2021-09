Eleonora Daniele trasformata: ecco quanti kili ha perso da quando è nata la figlia

La conduttrice televisiva svela quanti kili ha perso da quando è diventata mamma

Eleonora Daniele da quando è diventata mamma della piccola Carlotta si è vista la sua vita totalmente cambiata. La conduttrice televisiva ha partorito la sua bambina all’età di 43 anni e con grande emozione ha ammesso che nella sua vita no ha mai provato una gioia più bella.

L’emozione di essere chiamata mamma

La giornalista, confidandosi con il magazine Gente, ha raccontato l’episodio che le ha innescato un “vulcano interiore“, ovvero la prima volta che Carlotta l’ha chiamata mamma. Il fatto è accaduto una mattina. Eleonora Daniele si stava preparando per andare in trasmissione, la figlia era nel sediolone e seguendola con lo sguardo all’improvviso ha detto la parolina magica che tutte aspettano: “mamma”.

E quale è stata la sua reazione? Eleonora non si è voltata. “Ma ho avuto una reazione interiore immensa. Quasi avessi dentro di me un vulcano che stava per esplodere. Non vedi ancora la lava, ma ne avverti il calore dirompente”.

L’arrivo della piccolina le ha stravolto la vita e oggi è la sua unica priorità. Non pensava fosse così entusiasmante essere madre anche perché non ha mai avuto uno spiccato spirito materno, ovvero “l’istinto che a 20 anni ti porta a desiderare un figlio a tutti i costi”.

Ecco quanti kili ha perso da Eleonora Daniele da quando ha partorito

L’essere madre oltre ai tanti impegni, spesso porta anche ad un drastico cambiamento fisico. Ed è quello che è successo anche ad Eleonora Daniele. Durante la gravidanza ha preso una ventina di kili ma possiamo dire che li ha già smaltiti tutti. Infatti attualmente è radiosa e stupenda come non mai.

I primi 11 kilogrammi, come lei stessa ha dichiarato, li ha persi appena ha dato alla luce Carlotta e da gennaio a oggi facendo sport e limitandosi nel mangiare i dolci ne ha buttati via altri 10. Insomma, il mix attività fisica e corretta alimentazione funziona e alla grande.

La conduttrice prima di concludere la sua intervista, ha ammesso che attualmente si sente pronta a diventare mamma bis e non vede l’ora di riprovare la stessa emozione.