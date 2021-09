Il dramma di Mara Venier: “Non è sicuro che guarisca, ho pensato di lasciare Domenica In”

Il dramma di Mara Venier e il futuro in televisione

Qualche giorno fa al magazine Gente, Mara Venier ha aperto il suo cuore facendo delle confessioni sul suo attuale stato di salute e di cosa ne sarà di Domenica In, storico rotocalco di Rai Uno che la professionista conduce da anni. “Ancora non sono messa benissimo”, ha esordito la professionista veneziana.

Quest’ultima, parlando col giornalista è tornata ad affrontare la delicata vicenda della lesione al nervo facciale di cui è vittima da tre mesi. Poi la moglie di Carraro ha confermato che non è ancora arrivato il momento della guarigione definitiva, anzi ha meditato anche di lasciare ka trasmissione che l’ha resa celebre. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato.

Come sta la conduttrice di Domenica In?

Ricordiamo che tra qualche settimana Mara Venier tornerà sul piccolo schermo con la nuova stagione di Domenica In. Tutto è partito lo scorso giugno quando la professionista veneta si è sottoposta ad un’operazione per un impianto dentale, ma l’intervento ha avuto conseguenze inaspettate, portando ad una paresi del volto.

“Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione. Comunque sono in buone mani e sto cercando di reagire. Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto”, ha fatto sapere zia Mara in una recente intervista concessa al periodico Gente.

Mara Venier e l’affetto della sua famiglia

Accanto a Mara Venier, in uno dei momenti più difficili della sua vita, c’è la famiglia. Ovvero il marito Nicola Carraro e i figli Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi. Oltre a loro tre anche i suoi splenditi nipoti che hanno passato le vacanze estive con la nonna in cerca di spensieratezza.

“All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica. Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi”, ha fatto sapere la padrona di casa di Domenica In.