Guendalina Tavassi, auto distrutta dai vandali: “Un dispetto, non ci avete capito un ca**o”

Guendalina Tavassi vittima dei vandali

Quello di venerdì non è stato un dolce risveglio per Guendalina Tavassi. Infatti, nella giornata in questione una volta uscita dalla sua abitazione, l’ex gieffina ha trovato una brutta sorpresa che l’aspettava nella sua auto. Chi segue l’influencer campana sa perfettamente che quest’ultima inizia ogni dì inviando ai suoi numerosi seguaci con un “buongiorno flowers“.

Ma il 3 settembre 2021 non è stato così. Attraverso una serie di Stories su Instagram, l’opinionista di Barbara D’Urso ha mostrato i danni che hanno commesso i vandali. In pratica hanno preso di mira gli specchietti laterali della sua macchina. La donna ha raccontato la sua disavventura senza lasciarsi andare ad un vero e proprio sfogo. Come mai?

La strana reazione dell’ex dell’ex gieffina

Senza dare soddisfazioni ai suoi leoni da tastiera, Guendalina Tavassi gli ha dato una grande lezione dicendo: “Se pensavate di farmi un dispetto non ci avete capito un c***o”. Subito dopo l’ex concorrente del Grande Fratello ha aggiunto anche: “Sono contenta“.

Con tutta l’ironia di cui l’ex gieffina è capace, rivolgendosi ai follower ha motivato la sua strana reazione. La donna su Instagram ha fatto sapere che gli specchi servono perché sono brutti. Quindi ha sottolineato: “brutti come l’invidia e la cattiveria“.

Guendalina Tavassi e gli attacchi social all’ex marito Umberto D’Aponte

Nelle ultime settimane Guendalina Tavassi è finita al centro del gossip non solo per il suo nuovo compagno, ma anche per un’altra motivazione. Negli ultimi giorni l’ex gieffina ha attaccato pesantemente l’ex marito, Umberto D’Aponte, attraverso delle Stories su Instagram. Una cosa che è sembrata parecchio strana, considerato il fatto che la donna in questi mesi ha sempre preferito non parlare sulla vicenda della separazione.

In poche parole, l’ex concorrente del Grande Fratello ha accusato l’ex coniuge di sfruttare i figli per ottenere maggiore popolarità sui suoi canali social. Sicuramente nei prossimi giorni l’ex coniuge non esiterà a replicare alla donna dato che ha fatto delle insinuazioni molto forti nei suoi confronti.