Karina Cascella ci ripensa e torna in tv: “Nuovo programma su Italia 1”

Karina Cascella cambia idea sul duo addio alla tv

È pensare che fino a qualche giorno fa Karina Cascella, sul suo profilo Instagram ha annunciato il suo addio al piccolo schermo. L’opinionista di Barbara D’Urso ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, aveva infornato i follower la sua intenzione di allontanarsi dalla televisione per dedicarsi ad altro.

In particolare ha raccontato di voler passare più tempo con la sua famiglia e soprattutto al suo nuovo ristorante che ha aperto a Bergamo insieme al compagno. Ora, però, sembra che l’influencer abbia cambiato idea facendo dietro-front. Infatti, sempre sui suoi canali social, la donna chiarito che presto sarà ospite in un nuovo programma di Italia 1.

L’influencer annuncia la sua partecipazione ad uno show su Italia 1

Attraverso una serie di Stories su Instagram, l’ex corteggiatrice Karina Cascella si è rivolta ai follower dicendo: “Parteciperò a un programma televisivo come ospite per una puntata, molto molto carino. Non è un programma solito, è una cosa un po’ insolita. Su Italia 1″.

Dato che si tratta di un nuovo format Mediaset, con molta probabilità potrebbe trattarsi della trasmissione che Nicola Savino condurrà su su Italia 1. In più, l’influencer ha anche aggiunto altri dettagli sul suo prossimo impegno televisivo: “Io dovrò fare… una cosa, non posso svelare niente. Registriamo tra qualche giorno e ho anche un po’ paura per quello che andrò a fare”.

Karina Cascella sarà a Back too School?

Quindi, l’addio di Karina Cascella al piccolo schermo è durato nemmeno una settimana. Infatti giorni fa sui social annunciava la sua intenzione di prendersi una pausa per dedicarsi a sé stessa e alla famiglia. Ora invece, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto un passo indietro dicendo che prossimamente parteciperà ad una nuova trasmissione su Italia 1.

Tuttavia, l’opinionista di Barbara D’Urso non ha svelato altri retroscena sulla sua ospitata, mantenendo il riserbo. Sarà presente a Back too School di Nicola Savino? Staremo a vedere se nei prossimi giorni la vincitrice de La talpa darà ulteriori spiegazioni in merito.