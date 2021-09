Michelle Hunziker ‘umiliata’ dalla figlia Sole, cosa le esce di bocca: “Sei nata nel 1700?”

Michelle Hunziker e la gaffe della figlioletta Sole

In attesa delle registrazioni delle nuove puntate di All Together Now, Michelle Hunziker si sta godendo le figlie più piccole che tra pochi giorni torneranno a scuola. A tal proposito, nelle ultime ore la conduttrice di Striscia la Notizia ha vissuto degli attimi di gelo. Infatti, la professionista elvetica è stata freddata dalla figlioletta Sole.

Quest’ultima, infatti, si è lasciata sfuggire una frase che ha lasciato la madre senza parole. A raccontare il retroscena ci ha pensato la stessa conduttrice con una serie di Stories su Instagram. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha fatto sapere ai follower.

Il botta e risposta social tra madre e figlia

Nelle clip condivise nelle Stories su Instagram, in cui si vedono solamente le stoviglie della colazione, si sente Michelle Hunziker chiedere alla figlia Sole: “Ripeti cosa mi hai chiesto poco fa…”.

Ed ecco che la ragazzina nata dal suo matrimonio con Tomaso Trussardi, ha ripetuto così come mamma le aveva appena chiesto: “Ho chiesto se sei nata nel 1.700…”. A quel punto, la soubrette svizzera, con l’autoironia che la contraddistingue, ha commentato così: “Tu hai chiesto se sono nata nel 1700? Bene, bello svegliarsi così. Grazie figlia”. Ma il divertente siparietto non è finito qui.

La figlia Sole si corregge sulla data di nascita della madre

Dopo tale precisazione, la piccola Sole, che compirà otto anni tra circa un mese, si è resa conto di di aver commesso un grosso errore. In poche parole la bimba ha dato della vecchia alla madre, anzi del ‘Matusalemme’. “Ah… negli anni ’70, non nel ‘700!”, si si è corretta la sorella minore di Aurora Ramazzotti.

E questa volta non ha sbagliato. Infatti, la conduttrice di All Together Now è nata il 24 gennaio 1977, e oggi è una splendida 44enne. A tal proposito, recentemente la soubrette elvetica su Instagram si è mostrata con delle nuove foto che la ritraggono con taglio corto e mosso. L’iniziativa della donna è piaciuta moltissimo a tutti coloro che la seguono sui social network.