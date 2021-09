Veronica Gentili criticata per il suo fisico: “Deprimente, è la sindrome de il giorno della marmotta”

Veronica Gentili e le feroci critiche sul suo aspetto fisico

In questa calda estate che ci sta per lasciare al posto dell’onnipresente Barbara Palombelli c’è una sua collega. Stiamo parlando di Veronica Gentili che tutti i giorni è in onda in diretta sul piccolo schermo. La padrona di casa di Stasera Italia è Controcorrente ha collezionato un format dietro l’altro in questi ultimi mesi e prossimamente sarà alla guida di Buoni o Cattivi.

Tuttavia, uno dei volti di punta di Rete 4 non ha dimenticato le numerose critiche ricevute sui social network. Nello specifico quelle che riguardano il suo aspetto fisico. Intervistata nel nuovo numero del magazine Chi, la giornalista Mediaset si è lasciata andare così: “Per le donne c’è un po’ la sindrome de “Il giorno della marmotta”: vai in onda per cento sere, poi altre cento, passano gli anni, ma questa cosa dell’aspetto, del giudizio, rimane. Ed è deprimente”.

Le recenti dichiarazioni della conduttrice Mediaset

Ma lo sfogo di Veronica Gentili non è terminato qui. Infatti, nel corso della lunga intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini, la giornalista ha continuato così: “Le critiche ti toccano se non sai fare quello che fai, se i risultati sono scarsi, se sei poco credibile, se non sei autorevole… Siccome non ho letto nulla del genere, non saprei che cosa replicare”.

Nonostante ciò, alla conduttrice di Stasera Italia le critiche scivolano di dosso. Il motivo? “Perché il lavoro va vissuto come una parte della propria esistenza e non come una sottrazione alla propria vita, ha chiosato la professionista di Rete 4.

Buoni o Cattivi, il nuovo programma di Veronica Gentili

Nel frattempo, la nuova trasmissione televisiva di Veronica Gentili, Buoni o Cattivi, tratterà il confine labile tra l’essere un individuo buono o meno. Si tratterà di un viaggio nelle storie di chi si è ritrovato di fronte ad un bivio.

In studio, proprio davanti alla giornalista Mediaset, numerosi personaggi molto conosciuti che renderanno nota la propria esperienza personale. Tra questi il rapper partenopeo Clementino, ma anche il rapper meneghino Emis Killa e la conduttrice sportiva d volto di DAZN, Diletta Leotta.