Romina Power furiosa con Loredana Lecciso avverte Al Bano: “Dille di tenere a freno la lingua” (RUMOR)

La cantante statunitense arrabbiata con la rivale Loredana? L’indiscrezione

Sembrerebbe che Romina Power sia furiosa con Loredana Lecciso. È questa la bomba mediatica contenuta nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo. Nella rivista diretta da Riccardo Signoretti si legge che la cantante statunitense avrebbe storto il naso dopo aver letto alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex soubrette salentina in un’intervista realizzata per il periodico Oggi.

Nello specifico, stando a quello che riporta il settimanale, l’ex moglie di Al Bano Carrisi non avrebbe gradito il passaggio in cui la storica rivale spiegava di aver concesso a troppe persone d’intromettersi nella sua vita sentimentale col 78enne pugliese. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sarebbe successo tra i protagonisti del cosiddetto ‘triangolo amoroso’.

La 49enne salentina avverte coloro che si intromettono nella dua vita

Lo scorso luglio, in occasione di un’intervista di coppia al magazine Oggi insieme al compagno Al Bano, Loredana Lecciso ha dichiarato: “Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia”.

Frasi che, secondo il noto settimanale diretto da Riccardo Signoretti, avrebbero provocato la reazione di Romina Power. Ovviamente è un’ipotesi e sia spettano le conferme da parte dei diretti interessati.

I retroscena tra Romina Power e Loredana Lecciso

Sono anni che Romina Power, Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi sono sempre al centro dell’attenzione mediatica per queste vicende di gossip. Dopo la fine del matrimonio con la cantante statunitense, il Maestro salentino ha costruito una famiglia con la 49enne con cui ha festeggiato 21 anni d’amore proprio qualche giorno fa.

Mentre con l’ex moglie dopo un periodo di lontananza il 78enne ha ricostruito un sodalizio lavorativo facendo dei concerti in giro per il mondo. Tuttavia, pare che le due donne che ha amato non si sopportano. “Secondo fonti del suo entourage, avrebbe detto ad Al Bano di tenere a freno la lingua di Loredana…”, riporta il settimanale Nuovo riportando la possibile reazione della cantante alle dichiarazioni della rivale.