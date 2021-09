Benedetta Rossi, incidente per il marito: colpito proprio lì -FOTO

Il marito di Benedetta Rossi colpito proprio li

Benedetta Rossi è molto seguita sui social e proprio attraverso il suo account riesce a interagire con milioni di seguaci. Sul suo profilo social, posta tutto ciò che riguarda la sua vita e la sua quotidianità e grazie alla sua professionalità e riuscita a fare della sua passione un vero lavoro. A quanto pare, però, poche ore fa la blogger ha dovuto assistere al marito che ha avuto un incidente domestico. Vediamo insieme cosa è accaduto.

Incidente domestico per il marito della blogger

Al marito di Benedetta Rossi, Marco, non è accaduto esattamente un incidente domestico anche se ha avvertito un certo dolore. Sembra che a farlo male è stato Cloud, il loro cane. La cuoca ha condiviso con un breve video che ha lasciato i fan senza parole. Marco Gentili come sua moglie adora gli animali e nel tempo libero ama giocare con loro, in questo caso con il suo cagnolone.

Nuvola, il loro primo cane purtroppo si è morto lo scorso anno a causa di una malattia, oggi però, entrambi possono contare sull'amicizia e sull'affetto dell'altro amichetto a 4 zampe.

Benedetta Rossi ride mentre Marco soffre

Marco come si vede dall’immagine sopra postata è stato colpito dal suo cagnolino proprio li… Un momento di divertimento che purtroppo non ha portato gravi conseguenze. Il marito di Benedetta Rossi, infatti, ha cercato di non farsi prendere dall’ansia, alleviando il dolore stendendosi sul divano.

Tra un salto e l’altro Cloud si è lanciato sulle sue parti intime e dopo l’accaduto il cagnolino si è allontanato con il fare indifferente. Benedetta invece ha continuato a ridere a più non posso. La coppia, tra siparietti simpatici e tante ricette continua ad essere molto seguita ed apprezzata.

Entrambi, sono un vero e proprio divertimento. Malgrado le varie difficoltà dovute alla pandemia da Covid, Benedetta è riuscita a portare avanti i suoi obiettivi e continua a lavorare. Non si è mai arresa e ha sempre visto con positività al futuro.