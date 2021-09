Oroscopo 5 settembre 2021, classifica: Leone primi, Pesci in fase discendente

Le previsioni dell’oroscopo di domenica 5 settembre vedono i Leone in prima posizione. I Bilancia possono fare meglio e i Pesci sono in down

Oroscopo primi 6 segni

1 Leone. Prima posizione per i nati sotto questo segno che, nella giornata odierna, si preparano a vivere un momento molto interessante. Buon momento per cimentarsi in nuove conoscenze e guardare avanti con orgoglio e dedizione.

2 Vergine. I progetti importanti vivranno un momento di slancio. Non siate troppo pignoli e cercate di vivere un po’ di più alla giornata. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, potreste rimanere piacevolmente colpiti da qualcuno.

3 Gemelli. Le stelle vi sorridono per quanto riguarda le questioni di cuore. L’Oroscopo del 5 settembre, infatti, vi invita a farvi coraggio e a mostrarvi quanto più partecipativi possibili in campo professionale. Questo è il momento di battere il ferro, in quanto caldo.

4 Scorpione. Giornata di ripresa rispetto a quelle precedenti. Nell’ultimo periodo siete stati turbati per alcune faccende personali o professionali. Oggi, però, prendetevi un momento per voi per rilassarvi e per dedicarvi alle cose che vi piace fare di più.

5 Ariete. Interessanti risvolti sul fronte professionale. Non lasciatevi intimidire da chi proverà in tutti i modi ad ostacolare i vostri progetti. In campo sentimentale, invece, vi sentite abbastanza appagati. Continuate così.

6 Acquario. Buon momento per cimentarsi in una nuova relazione. Venere è favorevole e vi invita a darvi da fare. Non è escluso che possiate anche approfittarne per cimentarvi in cose che, solitamente, ritenete lontane dal vostro modo di essere e di fare.

Previsioni astrali 5 settembre ultimi 6 segni

7 Capricorno. Alti e bassi per quanto riguarda il lavoro. Oggi potrebbero verificarsi delle situazioni un po’ sgradevoli, tuttavia, è domenica, quindi rimandate tutto a domani. In amore siete molto partecipativi e vicini alle esigenze del partner.

8 Leone. Se state pensando di apportare qualche modifica importante nella vostra sfera professionale, adesso è il momento di pensare seriamente alle conseguenze. L’Oroscopo del 5 settembre vi esorta a non compiere delle scelte affrettate.

9 Toro. Dal punto di vista delle relazioni ci sono delle turbolenze. Non siate troppo irruenti e, anche se siete contrari con l’opinione delle persone che vi circondano, meglio esprimere i propri dissensi in modo calmo e pacato. Nel lavoro dovete imparare ad ingoiare qualche rospo.

10 Cancro. Interessanti risvolti sul fronte delle relazioni, anche se non vi sentite al top. Questo è, tutto sommato, un momento positivo, tuttavia, dovete imparare a mettere da parte i malumori e lasciare le faccende professionali lontane da quelle private.

11 Pesci. Giornata non propriamente positiva per voi. L’Oroscopo del giorno 5 settembre vi esorta a restare calmi e a non arrabbiarvi per ogni piccola cosa o impedimento. Ricordate che nella vita tutto va come deve andare, quindi, non affannatevi troppo.

12 Bilancia. I nati sotto questo segno possono fare meglio. Forse non vi state impegnando abbastanza per raggiungere i vostri obiettivi e non ci state credendo come dovreste, proprio per questo finite in ultima posizione. Cercate di puntare sempre al meglio.